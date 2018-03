Un joven que robó esta madrugada en un local gastronómico de la zona norte quedó filmado en las cámaras. "Viene a buscar el sueldo mensual", disparó Santiago, el dueño del local, con una mixtura de bronca y humor.

El hecho, que sucedió hoy a las 5 de la mañana, registró cómo un joven ingresa al local a cara descubierta y, tras revisar la caja, se lleva el dinero que encuentra dentro de la misma. "Se llevó dos pesos, un solo billete de dos pesos", aseguró esta noche en diálogo con La Capital, quien más allá del magro botín recalcó "tiene recaudación mensual el chico, viene a buscar el sueldo del mes".

La referencia de Santiago tiene que ver con que este mismo muchacho ingresó al local hace exactamente un mes y se llevó el dinero que había en la caja. Fue el 12 de febrero pasado, luego de haber robado un restaurante de pescados a seis cuadras de su local, en Rondeau al 1100.

El propietario del local comentó también que "desde la última vez que nos robó, ya no dejamos plata en la caja, por eso había solo dos pesos. Y 30 pesos en monedas que no se llevó". Y enseguida agregó: "Gasté más en reponer el vidrio, unos 1.300 pesos".

El local de Rondeau al 1700, donde el joven robó hoy tiene alarma y cámara de videovigilancia, y el propietario identificó el rostro del ladrón que ingresó dos veces, hizo la denuncia en sendas ocasiones y se juntó con los vecinos. "¿Qué me queda por hacer? Lo tengo que agarrar en la calle, buscarlo y matarlo, porque otra forma de justicia no voy a tener. Qué puedo hacer, me quedó de brazos cruzados esperando que rompan otra vez el vidrio o que entren cuando hay gente y lastimen a alguien", se preguntó con signos de indignación e impotencia Santiago. "Hice la denuncia y hablé con el jefe de la comisaría, pero nunca me llamaron", aseguró.