Un joven fue imputado por el homicidio de un arquitecto santafesino

Un joven de 20 años fue acusado ayer en los Tribunales de Santa Fe por haber asesinado a un arquitecto que salió en defensa de su vecina, de 30 años y embarazada de 8 meses en el momento en que la mujer era asaltada frente a su casa del barrio Roma, en la capital provincial. En la audiencia la fiscal Cristina Ferraro le atribuyó a M.E.M. la autoría de un homicidio doblemente calificado en concurso real con tentativa de robo y entre hoy y mañana hará el pedido de prisión preventiva.

El muchacho fue detenido apenas asesinó de un balazo al arquitecto Ariel Martín Castelló, de 42 años, ya que un grupo de vecinos de la víctima lo retuvo hasta la llegada de la policía mientras en las distintas viviendas del barrio las familias festejaban el domingo de Pascua.

El incidente se produjo poco después del mediodía del domingo cuando Castelló estaba reunido con sus padres, sus cuñados, su esposa y sus hijos de 10 y 2 años en su casa en Juan Díaz de Solís al 2500. A las tres de la tarde escucharon pedidos de ayuda por lo que Ariel salió y advirtió que un joven intentaba robarle a su vecina embarazada. El arquitecto intentó dominar al asaltante junto al marido de la mujer cuando el ladrón extrajo una pistola calibre 9 milímetros y abrió fuego.

Uno de esos tiros alcanzó al arquitecto que cayó malherido en el lugar. "Siguió apretando el gatillo pero se le trabó el arma, nos quería disparar a todos", dijo Raúl, un vecino que fue testigo del incidente mientras otros habitantes de la cuadra cargaron a Ariel en un auto y lo llevaron al Hospital Cullen donde falleció.

En tanto, otros vecinos llamaron a la policía después de atrapar al asesino y también llevaron a la mujer al hospital, donde quedó internada en observación. Desde el centro asistencial, la joven comentó a una radio santafesina que llegaba a su casa "como todos los días, tras festejar Pascua con mi familia, cuando se apareció un delincuente en moto. El muchacho estaba bien vestido, en una moto nueva, por eso no me imaginé que me quisiera robar. Me dijo señora quédese tranquila, mire lo que tengo. Ahí nomás se levantó la remera, sacó el arma y me la apoyó en la panza", relató.

La acusación

Al relatar el episodio, la fiscal dijo ayer que el delincuente "intentó apoderarse ilegítimamente de una cartera y una mochila que llevaba una mujer que caminaba por el lugar junto a su hermana". Y que "el imputado circulaba a bordo de una moto con la que subió a la vereda por donde caminaba la víctima, le apuntó con un pistola 9 milímetros en el abdomen y le dijo: «Mirá lo que tengo para vos»", agregó Ferraro.

La fiscal relató que "la víctima comenzó a correr y logró alejarse unos metros del lugar. Tras ello el imputado intentó escapar a bordo de su moto pero ello fue impedido por el novio de la mujer que vio lo ocurrido e intentó retenerlo.

A raíz de lo que sucedía, Castelló se acercó para colaborar (junto a la pareja de la víctima y otro vecino) en la retención del ladrón. En ese momento, el imputado le disparó para huir y procurar la impunidad del robo que había intentado cometer contra la mujer", explicó la fiscal.

La jueza de Investigación Penal Preparatoria (IPP), Susana Luna, evaluaba ayer la medida cautelar aplicable a M.E.M por homicidio doblemente calificado (criminis causa y por el empleo de arma de fuego) en concurso real con tentativa de robo calificado (por el empleo de arma de fuego apta para el disparo).0