En vivo: Argentino estaba para asegurarlo pero en un minuto clave se lo empataron

Argentino juega en Ensenada por la 2ª fecha del torneo de Primera C, frente a Defensores de Cambaceres. Ambos perdieron en el debut y los de José Previtti luego de un buen partido ante Juventud Unido. Seguilo en vivo por La Capital, con la transmisión de SalaítoTV.
Jugada a jugada de Cambaceres ante Argentino
76' GOL DE CAMBACERES. Del córner cerrado, falló el arquero de Argentino y Contana la empujó al gol.
75' PENAL ATAJADO DE PUPPO. Clara mano penal de Báez tras gigantesca jugada de Schmidt y Puppo se la sacó arriba del travesaño a Fernández Gerzel, quien la intentó picar y se la hizo muy fácil.
64' Remate en el travesaño de Carlos Raga, entrando al área por derecha.
45' GOL DE ARGENTINO. Mientras la defensa local se preocupó en anular a Aronna, empujándolo dentro del área, la tomó Orejuela y definió de frente a Calvo.
39' Gran combinación de Andrada con Orejuela y tremendo remate que sacó Calvo al córner.
27' Gran contra salaíta que encabezó Aronna, pase profundo para Orejuela, enganchó para la zurda y la tiró arriba del travesaño.
23' Tuvo el segundo Argentino. Gran jugada individual de Raga por izquierda, pase atrás y muy buen remate con el pie abierto de Correa, que se estrelló en el palo izquierdo.
14' GOL DE ARGENTINO. Gran córner de Dago Sánchez desde la izquierda y mejor cabezazo de Facundo Aronna para el 1 a 1.
10' Casi el segundo de Camba. Gran acción individual de Javier Sequeyra pero remató alto de frente a Puppo.
9' GOL DE CAMBACERES. Del córner desde la derecha llegó el centro, la pelota quedó en el área y le pegaron débil. Pareció retenerla Puppo, pero Trentín se la sacó y convirtió. El árbitro parecía que cobraba falta, pero señaló la mitad de la cancha
8' Gran maniobra individual de Schmidt para sacarse la marca por izquierda y gran remate abajo que sacó Puppo.
6' Del primer córner del partido, buen centro de Dago Sánchez, rechazo fuera del área de Coronel y Julián Andrada la acomodó para disparar un buen remate cruzado que sacó Calvo.
Para el partido de esta tarde, el DT salaíto José Previtti realizó una modificación. Salió Milton Espíndola e ingresó Wilfrán Orejuela.
La síntesis del Rojo y el Sala
Cambaceres: Santiago Calvo; Matías Domínguez (ET Alessandro Duarte), Juan Cruz Frojan, Juan Ignacio Trentín y Facundo Odello; Javier Sequeyra (ET Román Zárate), Esteban Coronel (67' Tomás Ledesma), Rodolfo Fernández Gerzel y Alan Meschini (59' Patricio Contana); Valentino Toniolo y Bryan Schmidt. DT: Hernán Ortiz.
Argentino: Franco Puppo; Manuel Báez, Luciano Cáceres, Bruno Cabrera y Juan Ignacio Braña; Carlos Raga, Manuel Correa, Julián Andrada y Wilfrán Orejuela; Dago Sánchez (69' Lautaro Pino) y Facundo Aronna. DT: José Previtti. Suplentes: Francisco Oliveras, Lautaro Pino, Ignacio Valles, Joaquín Cejas, Diego Albornoz, René González, Juan Cisneros, Milton Espíndola y Rodrigo González.
Estadio: 12 de Octubre
Arbitro: Iván Castelu Coca
En vivo, en Ensenada
