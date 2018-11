El hecho ocurrió alrededor de las 12.15 cuando Roberto Z, un comerciante rosarino de 64 años, caminaba por calle Sarmiento cuando fue alertado por una mujer de que una joven le había abierto el bolso que llevaba colgado y que le había entregado un fajo de billetes a un cómplice que huyó rápidamente del lugar.

En declaraciones a La Capital, el comerciante contó que "eran las 12.15 más o menos, yo venía caminando por calle Sarmiento -señala la agencia de loterías que está ubicado junto al diario-, hablando por teléfono, y una mujer le grita a una chica '¡yo te vi, yo te vi, le sacaste dinero!'".

Un muchacho que pasaba por la zona retuvo a la mujer apuntada -según indicó la policía es mayor de edad-, quien no opuso resistencia y aguardó en el lugar la llegada de un móvil policial.

"Yo no me di cuenta de nada, pero me dicen que esta chica me sacó el dinero y se lo dio a otro muchacho. También me dicen que había otro joven junto a ella. Yo llevaba ese fajo y unas chequeras. No creo que me hayan seguido porque yo no había ido a ningún banco en particular. Me parece que fue al voleo", cuenta mientras exhibe el interior de su bolso.

La mujer fue aprehendida y trasladada a la seccional 2ª, mientras se trasladaron las actuaciones a la Fiscalía.

Una fuente policial confió a este diario que una cámara ubicada en la vereda de los números pares podría haber captado imágenes que serian de gran utilidad para determinar la mecánica del hecho.