Un ex convicto mató a la hija de su ex pareja de cinco puñaladas

La joven fue trasladada al Policlínico San Martín, lugar donde murió pasadas la 1.30. Detrás de la muerte hay un entramado familiar complejo, parentescos cruzados y un ex convicto, Claudio G., que según su ex suegra hizo “una locura por que estaba tomado o algo así”. El agresor y la mujer que lo acompañaba fueron detenidos minutos después por efectivos de Gendarmería.

Estefanía Tolosa tenía tres hijos y su madre, Alejandra, fue pareja de Claudio G. con quien tuvo una hija que tiene 21 años. Por alguna situación que la familia no supo definir, Claudio ingresó a la casa de su ex pareja junto a otra mujer, María L. (42), y comenzó a discutir con Alejandra. Zulma, abuela de Estefanía contó que “este hombre no era así antes, fue pareja de mi hija y antes no era así. Nunca estuvo bien, pero era más tranquilo”.

La secuencia antes de culminar en el crimen se resolvió en no más de cincuenta metros. La madre e Estefanía vive por Cafayate y Estefanía vivía por French, en tanto su abuela Zulma vive también en la zona.

Zulma contó que “Claudio entró a la casa de mi hija y le pegó cinco trompadas, cuando Estefi escucho los gritos fue y le dijo que dejara de pegarle a su madre y este hombre se dio vuelta y le pegó una trompada a ella en la nariz. Ahí llegué yo porque me llamó mi otro hijo y vi que Claudio le pegaba en la panza a Estefi, no sé si tenía un cuchillo ahí. Mi nieta se fue a su casa y este hombre junto con la mujer con la que estaba (María L.) entraron a la casa de ella y Claudio la siguió hasta el cuarto; la casa es chiquita, y ahí parece que la apuñaló. No sabemos por qué le gritaba a cada rato «¡A mí se me respeta!», y se fue de la casa. Estefi salió a al calle y quedó tendida en la vereda”.

En la zona de Empalme sobran uniformes, hay gendarmes por donde se busque y fue, justamente, una guardia de patrullaje de Gendarmería los primeros en llegar a la vereda de French y avisar de la mujer mal herida. Minutos después llego un móvil policial mientras los familiares de Estefanía intentaban acercarse al cuerpo y trasladarla en un auto particular a un hospital. “Queríamos levantarla y la policía nos corría del lugar y nos pegaba. A mí me tiraron gas pimienta y me partieron un diente de un palazo”, sostuvo el tío de Estefanía. Finalmente la cargaron a un auto particular.

Así llegó el cuerpo al Policlínico San Martín pasadas la 1.15 y fue ingresada a la guardia para la primera atención, pero a pesar del esfuerzo realizado por los médicos, quienes le diagnosticaron heridas de arma blanca en la región paraumbilical, la mujer dejó de existir a los pocos minutos.

En tanto, otra patrulla de Gendarmería detuvo a Claudio G y a María L. en Campbell al 900, a pocas cuadras de la casa donde se cometió el crimen. El caso lo tomó la fiscal Gisela Paolicelli, quien ordenó el secuestro de dos cuchillos y prendas de vestir del sospechoso. Además ordenó el relevamiento de cámaras y búsqueda de testigos, lo que apunta a esclarecer totalmente el hecho.