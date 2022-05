Un chico se grabó con una pistola y amenazó a compañeros de escuela en Córdoba

Las imágenes las envió a un grupo que comparte con sus compañeros, donde también envió una catarata de audios violentos simulando hablar ruso: “Yo seré ruso, pero tu eres un falso argentino. Vendepatria, hijo de p***. No sabes cómo valorar la gente de tu país. Yo sí los valoro, por eso llevo armas a Rusia”.

Inclusive hay un audio en el que amenaza con incendiar el colegio: “Mis ganas de quemar la escuela no se fueron”, junto con una leyenda en ruso que afirmaba que el atentado “debería hacerse el lunes por la mañana”.

Embed

Al respecto, la directora general de Conducta Policial de la provincia, María Ángeles Paredes, manifestó al canal de televisión El Doce de Córdoba que la institución actuó de oficio al tomar conocimiento por los medios de esa situación y que, según la investigación preliminar, el arma reglamentaria "sería de un integrante de la fuerza de seguridad que ya no se encuentra en actividad", que es pariente del niño.

"Nos hemos puesto a disposición de las autoridades educativas. Todo es materia de investigación. Estamos trabajando para identificar al dueño del arma", destacó la funcionaria policial.

También se conoció que algunos padres, preocupados por esa situación, formalizaron una denuncia en una Unidad Judicial y en el Ministerio de Educación que, según lo que se conoce hasta el momento, saben que la filmación se habría realizado el pasado domingo.

Desde el establecimiento educativo informaron que los padres del chico se presentaron espontáneamente en la escuela para dar explicaciones al respecto, y que se pusieron a disposición de la investigación.

La denuncia de los padres de los alumnos amenazados

Ante esta situación, la madre de una alumna decidió hacer una denuncia sobre lo que había sucedido en la escuela. “Mi hija comparte espacios con el niño. Es preocupante la situación y tienen que tener conciencia de que no es un juego”, dijo la mujer en diálogo con El Doce y anticipó que otros padres presentarán otras denuncias.

La madre del chico que manipuló el arma envió un mensaje al grupo de padres para “disculparse por el temor y la preocupación que pudo haber causado”.

“Hola buenas tardes. Soy Ailén, mamá de T. Me he enterado de que les puede haber llegado un video de mi hijo manipulando un arma. Quiero dejarlos tranquilos en dos sentidos. Ya hemos dialogado ambos padres con la directora y hemos tomado medidas al respecto. Y en segundo lugar, NO hay ningún tipo de arma en el hogar de T, ni en casa de mamá ni de papá. El arma es de un tercero que cuida a T en mi horario laboral, quien es policía”, dijo la mujer.

Y finalizó: “Ya está dialogado también para asegurarnos de que NO vuelva a tener acceso a ese elemento nunca más. Entendemos la gravedad de la situación y se han tomado medidas para que nada así vuelva a suceder”. El niño está suspendido hasta el jueves. El Ministerio de Educación de Córdoba analizará la situación y tomará, en el caso de que sea necesario, las medidas del caso.