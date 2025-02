Tensión por un reclamo de reclusas en la comisaría de Pérez

En el lugar se alojan 39 mujeres, pero la capacidad es para 12. Hubo quema de algunos elementos y tuvieron que intervenir los bomberos. No hubo personas heridas.

Según fuentes policiale s, no hubo personas heridas, pero el reclamo dejó expuesta las condiciones de hacinamiento en la que viven las mujeres privadas de la libertad. De hecho, familiares de las reclusas realizaron un corte de calle para pedir mejores condiciones en el sector de calabozos. De acuerdo con los voceros, en el lugar hasta ayer se encontraban alojadas 39 personas cuando el lugar es para 12.

Algunos familiares de las internas contaron que una de las cuestiones más angustiantes tenía que ver con el calor, ya que en pleno verano, con las temperaturas extremas de los últimos días y la escasa ventilación del lugar, las internas no podían acceder a ventiladores.

“Está bien que estén pagando por lo que hicieron mal, pero no pueden vivir así. A veces les cortan el agua, no les pasan comida y a veces se descomponen del calor porque el lugar es muy chico. A veces duermen en el patio, porque no hay lugar para todas. Es un desastre”, sostuvo una familiar en declaraciones a El Tres.

El comisario inspector Flavio Aranda, jefe de Zona, indicó al mismo medio que tras el reclamo “se autorizó el ingreso de dos ventiladores”, y aseguró que la situación “transitó sin violencia ni adentro ni afuera del penal, siempre se optó por el diálogo. No hubo tensión, solo arrojaron trozos de almohadas encendidos afuera de las rejas, en el patio que fueron sofocadas por los bomberos y no fueron de magnitud”.

El funcionario reconoció que en el lugar había alojadas hasta ayer "39 mujeres cuando el lugar apenas es para doce”.