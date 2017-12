"Acá viene cualquier testigo y dice lo que quiere sin que a nadie le llame la atención". Con esas palabras Ariel Máximo "Guille" Cantero rompió un silencio eterno y apuntó contra Luis Paz, el padre del asesinado Martín "Fantasma" Paz, quien el martes declaró como testigo en el juicio que se sigue contra la banda de Los Monos y acusó al clan de barrio Las Flores de asesinos. "Ayer dijo que mi familia mató a medio Rosario. Por eso hoy mi hija no pudo ir a la escuela. Yo quiero hacer una denuncia por esto", dijo Cantero a media voz, pero sin dudar de sus palabras.

Ayer fue la primera vez que "Guille" declara en el juicio que se inició el 21 de noviembre y también públicamente. Hasta ahora, el único de los 25 imputados que lo había hecho es su hermano de crianza, Ramón "Monchi" Machuca, que ya hizo uso de ese derecho tres veces durante las audiencias. De hecho el martes, después de la declaración de Paz, que le achacó a Los Monos la responsabilidad del 50 por ciento de los crímenes que se cometen en la ciudad, "Monchi" habló ante el tribunal y recomendó al testigo no dejarse influenciar por las cosas que se dicen en la calle.

En tanto, antes de que termine la audiencia de ayer, "Guille" hizo referencia a esas mismas declaraciones de Paz. "A mí no me están juzgado por cien homicidios, como dijo Paz", sostuvo. Y no dudó en acusar: "Si es por eso, yo tengo conocimiento de que el señor Paz vende drogas. Pero acá viene cualquiera y difama, dicen que los Cantero son asesinos y no pasa nada".