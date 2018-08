El fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra reveló hoy que no descartan "ninguna de las hipótesis" que se construyeron tras el ataque a balazos del sábado a la noche frente a una vivienda de Barra al 2300 que terminó con la vida de un testigo que declaró en el juicio a Los Monos, y dio detalles de cómo sucedió el hecho.

"Estamos en las primera líneas de investigación", manifestó el funcionario en referencia al episodio en el que fue acribillado con cinco tiros Diego Germán Romero, cuyo testimonio fue clave en la causa en la que fueron juzgados los cabecillas de la banda narcocriminal del barrio Las Flores.

Sobre el violento hecho, Schiappa Pietra manifestó que "el hecho ocurrió entre las 22.30 y 22.40 del sábado. Dos personas llegaron en moto hasta el lugar de los hechos y comenzaron a disparar contra Romero y otra persona que salió corriendo y logró escapar".

En cuanto al hecho de que se señala que el ataque a Romero habría sido motivado por su participación en el juicio de Los Monos, el fiscal enfatizó que no descartan "ninguna hipótesis". Esto se debe a que, entre varias, otra de las versiones marca que habría sido acribillado por un ajuste de cuentas relacionado con la comercialización de estupefacientes.

"Romero prestó declaración en carácter de testigo durante el juicio y durante la investigación, pero su última declaración había sido exulpatoria".

En cuanto a la participación del Romero en el juicio que tuvo en vilo al país durante cinco meses, el fiscal sostuvo que"prestó declaración en carácter de testigo durante el juicio y durante la investigación". Pero también señaló que "su última declaración había sido exculpatoria. De alguna forma revirtió lo que había dicho en la etapa de investigación. Dijo que sus testimonio no era el que estaba asentado. Su declaración tuvo ese sentido".

"Obviamente que eso después quedó a valoración del criterio del tribunal en el sentido de cómo había prestado esa declaración, el contexto y las particularidades del caso", agregó.



Ante la consulta sobre si la familia de Romero le expresó si se sentía amenazado, el funcionario respondió: "Todavía no tuve oportunidad de hablar ellos porque me pidieron por favor espere porque estaban en el proceso de duelo. Me dijeron de después van a venir a hablar conmigo".

Por último, aseveró que la persona que fue testigo del hecho dio sus testimonio pero "no agrega demasiados datos en cuanto a la fisonomía de los agresores. Dice que eran dos, que estaban en una moto y que se tapaban la cara. Asegura que no puede identificar un rostro".