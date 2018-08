Sin hipótesis por el crimen de Diego Romero

"Estamos en las primeras líneas de la investigación. En esta primera etapa no se puede descartar ninguna de las hipótesis que están dando vueltas", dijo el fiscal Luis Schiappa Pietra, quien investiga el crimen de Diego Romero. Este hombre de 37 años fue un testigo clave en la causa contra Los Monos. En la primera etapa de la investigación dio detalles sobre la estructura de la banda, dijo que era un consumidor de drogas y que lo habían baleado en una pierna por negarse a trabajar para la organización. En febrero se desdijo de todo.

El sábado alrededor de las 22.40 Romero estaba frente a su casa de Barra y La Paz. Conversaba con un conocido cuando apareció en contramano por Barra una moto Honda Titán gris, uno de sus ocupantes bajó y efectuó varios balazos 9 milímetros. Se recogieron siete vainas. El testigo indicó que los agresores no estaban encapuchados pero se cubrían el rostro y dijo que no está en condiciones de identificarlos.

"Todavía no he hablado con los familiares —agregó el fiscal ayer el mediodía—. Dijeron que iban a venir a hablar conmigo, estoy esperando que lo hagan". Un día antes la madre de Romero dijo a este diario que el ataque no tenía que ver con Los Monos sino con "un problema personal" de la víctima del que no dio precisiones.