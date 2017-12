Siguiendo a Demarre desde Tribunales

El lunes 27 de mayo de 2013, a las 10.16 de la mañana, Leandro Vilches y "Ema" Chamorro, en los alrededores de Tribunales, se ocupan del seguimiento de Diego Demarre, el dueño de un boliche donde un día antes habían asesinado a Claudio "Pájaro" Cantero, por entonces líder de Los Monos. En un momento pierden de vista al bolichero (luego uno de ellos lo ubica), quien sería asesinado a tiros minutos más tarde a metros de su casa de Mitre y Seguí por quien iba como acompañante en un auto que lo siguió desde Tribunales. Ariel "Guille" Cantero (aludido como Roberto en las escuchas) está procesado como el autor de los disparos. Vilches y Chamorro como partícipes, por haber marcado a la víctima. Según la acusación, esto dijeron mientras concretaban esa tarea en una charla de 88 segundos:

—Guey.

— ¿No lo viste ahí adentro a Demarre?

— ¿Cómo?

— ¿No lo viste ahí adentro? A Demarre.

— Yo estoy acá enfrente estoy. Se habrá metido en un departamento, ¿no?

— Vos sabé que no vino para acá para mi lado de... porque yo estoy acá hace una banda. Bah, ahora veo bien, ahora te digo... te llamo cualquier cosa.

— Dale dale, pero para mí se metió en algún departamento, ¿o no?

— ¿Vo sabé que sí? ¿O a La Gallega puede ser?

— No, si fuese "La Gallega" hubiese guardado el auto ahí también, ahí adentro. Para mí está en algún departamento, guacho.

— Por acá no, porque nosotro no lo vimo venir caminando, caminó un toque nomá.

— No, yo no lo ví caminá bolu, por eso, justo se quedó ahí el lugar libre y se metió adentro para mí.

— Y capá que está viviendo ahí.

— De una, cerca de Tribunales, todo...

— De una. ¿ Está ahí la chata?

— Sí, está acá esta. Ahí ya llegó Roberto.