Se levantó para tomar agua y encontró cuatro ladrones en su casa

Edith Mercedes A. tiene 89 años y la madrugada de ayer, mientras descansaba en su vivienda de Zelaya al 1500 del barrio Alberdi, se levantó de la cama para tomar agua. En ese momento pudo ver en el patio de su casa a cuatro personas encapuchadas que, al percatarse de su presencia y sentirse descubiertos, entraron al comedor y la amenazaron con un cuchillo. Sin embargo, según comentó a sus vecinos, después de eso no la "trataron mal". Lo cierto es que tras un mal momento la mujer perdió unos 2 mil pesos y algunas joyas a manos de los ladrones.

Según la denuncia realizada por la familia de la anciana, uno de los delincuentes la "zamarreó" para presionarla con el fin de que les dijera donde estaban los objetos de valor. Pero lo único que tenía y se llevaron fue el dinero, unos anillos de oro y un celular Samsung J6 Plus.

Más allá de eso, los ladrones siempre encapuchados desarmaron placares y revolvieron los muebles, tiraron cajones y revolvieron todo los lugares en los que podría haber dinero o algo de valor.

Algo de plata y joyas

Una vez que los delincuentes se fueron de la vivienda con el botín, los vecinos auxiliaron a Edith, que es viuda y vive en esa casa desde hace más de cuarenta años. A las 6.30 llegó al lugar un móvil del Comando Radioeléctrico y los efectivos recorrieron la vivienda en búsqueda de evidencias y rastros del robo. Entonces comprobaron que la puerta reja del patio había sido forzada y que los ladrones habían llegado hasta allí por los techos.

A los vecinos de la manzana de Zelaya y Vila no los asombra el robo. Una vecina que vive enfrente de Edith comentó que "tuvo suerte de que no le pegaran, dentro de todo no la lastimaron". También trascendió que la anciana "no vio armas de fuego durante el robo. Se juntaron una serie de hechos; como que la señora que vive con ella justo no estaba y encima Edith desconectó la alarma de su casa, cosa que no hace nunca".

Otra vecina comentó: "En un momento el tema de los robos fue tremendo. Después, cuando metieron presa a una bandita que era la que en teoría robaba, se aplacaron. Pero hace unos meses volvieron con esto. Le entraron a una familia de calle Vila y después en un pasillo sobre Zelaya al 1500, a veinte metros de la casa donde robaron ahora", aseguró.

Según averiguaron los vecinos, la banda en cuestión que asoló el barrio hace un tiempo estaba conformada por "unos pibes de barrio Cristalería, que cayeron presos".

En lo que hace al robo de calle Vila, ocurrido hace unos meses atrás y a menos de cincuenta metros de la casa de Edith, los ladrones ingresaron por una claraboya y una vez adentro redujeron a la familia "que tiene hijos pequeños", dijo una vecina. "En esa oportunidad la policía ni apareció".

En el mismo sentido, al ser consultada una mujer a la que le robaron hace unos siete meses en una casa de pasillo a veinte metros de la casa de Edith, fue más que gráfica. "No voy a decir nada porque ya estoy cansada de los ladrones", dijo a LaCapital. Por otra parte los vecinos recordaron que en 2018 un grupo de ellos fue hasta el Distrito Municipal Norte, en "Villa Hortensia", pero no lograron parar la violencia. Y sostuvieron que "la seccional 10ª es un desastre, no cuida nada".