Sofía Delgado: se conocieron los resultados de la autopsia preliminar

El lunes 4 de noviembre, la Fiscalía Regional 2 emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de la joven.

hallazgo de Sofía Delgado 2.jpg El cuerpo de Sofía Delgado fue hallado en un camino rural de Ricardone. Foto: Maxi Klanjscek

Carlos Ortigoza, fiscal a cargo de la investigación, precisó en la rueda de prensa: "Lo único que sabemos es que pidió un servicio de delivery en su casa, que sus hermanas la vieron por última vez a las 21.30 horas, y que cuando una de ellas se levantó a las 3 am Sofía ya no estaba más y se había llevado la única llave de la casa, dejando a todos encerrados". El teléfono celular, que ella llevó, se encontraba apagado desde entonces. No obstante, en la casa había dejado sus documentos, el cargador del celular y todas sus pertenencias.

El cuerpo de Sofía

El cadáver de Sofía Delgado fue encontrado atado de pies y manos, dentro de una bolsa de arpillera. Así lo confirmaron los jefes policiales que trabajaron en la escena del hallazgo del cuerpo. El jefe de la Policía de Investigaciones (PDI), Natalio Marciani, declaró que se realizaría una autopsia para conocer las causas de la muerte y determinar si la joven fue atada luego de su deceso o antes.

"El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, dentro de un bolsón para trasladar arena y cubierto con aislante térmico. Estaba atada de pies y manos", aseguró Marciani. A su vez, explicó que no se tiene certeza del tiempo que transcurrió entre la muerte de la joven y el hallazgo del cuerpo.

También trascendió que uno de los detenidos se quebró y fue quien señaló el lugar donde se habría encontrado el cuerpo sin vida de la sanlorencina.