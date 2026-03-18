Conflicto en Medio Oriente: el uso de memes oficiales abre el debate sobre la comunicación bélica

En medio del conflicto, los canales oficiales de Estados Unidos, Israel e Irán compartieron memes sobre los ataques, con la "muerte y destrucción" fuera del foco

Los memes se adueñaron de las redes sociales y se convirtieron en un recurso infaltable ante cada acontecimiento importante a nivel local y mundial , sin importar la gravedad de los hechos. El conflicto en Medio Oriente no fue la excepción y miles de usuarios compartieron sus memes sobre los ataques de Israel y Estados Unidos , pero esta práctica se extendió también a los canales oficiales .

Tanto la Casa Blanca como las Fuerzas de Defensa de Israel y las Embajadas de Irán en diferentes países del mundo compartieron videos con memes sobre la guerra , entre los que aparecen clips de dibujos animados, recortes de películas y canciones que fueron tendencia en TikTok.

“Hay una decisión de esas cuentas oficiales de asociar a la guerra con algo que incluso vaya para lo lúdico . La mayoría de esos posteos son asociables con el mundo gamer. Se busca asociar al juego como si la guerra fuera un juego, cosa que no lo es ”, afirmó Valeria Di Croce , docente de la UNR y la UNLP especializada en comunicación política y género, en diálogo con La Capital .

A su vez, la docente explicó: “ Nosotros no estamos viendo en estos videos el efecto real que produce esa bomba que satiriza un video de la Casa Blanca como si fuera un strike, como si una bomba que impacta en un objetivo y mata a la población civil fuese el equivalente a un jugador de bowling”.

Di Croce analizó uno de los tantos posteos de la Casa Blanca que incluyó memes para presentar bombardeos o lanzamientos de misiles, como fue el caso de la publicación en sus canales oficiales del pasado 12 de marzo, con un clip que hacía referencia al juego Wii Sports de la famosa consola de Nintendo.

La burla pública en la guerra

Sebastián Stra, docente de Epistemología de la Comunicación de la UNR y magíster en Estudios Culturales, analizó en contacto con este medio que “toda guerra es generalmente un laboratorio de experimentación de novedades técnicas, políticas y económicas, pero también lo es en relación con la comunicación”.

“Internet revolucionó las formas contemporáneas del ecosistema mediático, fue primero un avance militar y luego fue asimilado a la vida cotidiana. De hecho, la guerra del Golfo fue considerada por Jean Baudrillard -filósofo y sociólogo francés- como un simulacro. Es decir, una representación o una construcción en un lenguaje alejado del realismo bélico y mucho más cercano a las imágenes de los videojuegos de aquella época: una guerra sin el ingreso de las víctimas en el mundo de la representación”, remarcó.

>> Leer más: El asesor de antiterrorismo de Trump renunció con una dura declaración en contra de la guerra de Irán

Stra señaló que “esta forma de comunicar la guerra supone un salto de escala en la búsqueda permanente de la novedad”, donde “la relación con la víctima no tiene que ver con el ocultamiento, ni siquiera solo con la idea de enemigo público, sino que se vincula con la burla”. En tanto, destacó que “la aniquilación es total cuando es acompañada de la burla pública sobre quien es aniquilado, sean líderes políticos, fuerzas bélicas o poblaciones civiles”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/2029002185472631060?s=20&partner=&hide_thread=false Our jets never go on holiday pic.twitter.com/dct5XVTggh — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

“El uso de memes u otros formatos vinculados al humor hipermediático responde a estrategias de contacto con la ciudadanía. Puede entenderse como un paso más de la mediatización de lo político y vincularse con el intento de construir una posición enunciativa que apela a cierta complicidad con las audiencias”, analizó el docente universitario.

En la misma línea, Stra resaltó: “Se apela a un tipo de humor que hace eje en la burla y en la deshumanización del otro. Esto se profundiza con el uso de la inteligencia artificial y con el mensaje claro de que ya no se esconden los aniquilamientos, porque es posible burlarse de ellos y capitalizarlos comunicacionalmente. Una comunicación centrada en provocar, que no siente la menor obligación moral ni diplomática”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IRAN_in_NL/status/2032008734445076877?s=20&partner=&hide_thread=false In memory of the 168 innocent schoolchildren of #Minab whose lives were cruelly taken by the most evil people on earth.

Their names may fade from the headlines, but they must never fade from our conscience.#StandWithIran#WarCrime#_ pic.twitter.com/sCG2kpfM71 — Iran Embassy in The Hague, The Netherlands (@IRAN_in_NL) March 12, 2026

>> Leer más: Cuba en crisis, entre apagones generales y el acecho de Estados Unidos

“El gran ausente”

Según analizó Di Croce, “el gran ausente de todos estos videos es la población civil”. “La guerra genera muerte y destrucción”, aseveró, y agregó: “Hay una ausencia absoluta de los cuerpos en esas imágenes que se publicaron. Uno sabe que los cuerpos en una guerra aparecen rotos, destrozados, flagelados, amputados o decapitados. Bueno, esos cuerpos no aparecen”.

La docente subrayó que “hay una asociación de la guerra, una negación de ese cuerpo mutilado, destrozado, que no aparece en estas imágenes y se busca asociar como si la guerra fuera un juego, cosa que no lo es”.

“La mayoría de las imágenes son muy de instar a ir a la batalla, instar a ir a la guerra y buscar una asociación con la rutina y con la vida de las personas que es como en las películas”, señaló. De la misma manera, insistió en que “la población civil es la que está sufriendo los efectos y el cuerpo vulnerado, destrozado de hombres, mujeres y niños, que es lo que no aparece en esos videos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2029657893155311927?s=20&partner=&hide_thread=false Will not stop until the objectives are met.



Unrelenting. Unapologetic. pic.twitter.com/iM9fqjn1zc — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

El humor como estrategia comunicacional

Por su parte, Stra manifestó que “el humor es un componente subestimado en el estudio de las formaciones políticas y culturales actuales” y que “un meme es puesto a circular no para permanecer y durar, sino más bien para tener una existencia leve, que es reemplazada por otro meme, gif, video o reel de TikTok, imagen o abreviatura”.

“La publicación de la cuenta de X de las Fuerzas de Defensa de Israel nos pone en el POV (punto de vista) de un misil que destruye un edificio iraní, desde la mirada del protagonista, en este caso del ataque. Son estrategias que ponen en juego las modalidades de contacto más masivas y populares de las redes sociales para generar formas somáticas y pasionales: bronca, risa, molestia, malestar, satisfacción, goce. Esto quiebra ciertas comunicaciones más clásicas, de tono racional, propias del Estado moderno, sobre todo durante el siglo pasado”, puntualizó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IDF/status/2029221996807000206?s=20&partner=&hide_thread=false POV: you’re a missile striking in Tehran. pic.twitter.com/33ZJwsdMZy — Israel Defense Forces (@IDF) March 4, 2026

>> Leer más: Aseguran que el nuevo líder supremo de Irán resultó herido en un ataque

Stra observó que los memes “no solo son parte de la palabra política pública, sino también de nuestro contacto con el mundo” con una “creciente complejidad de capas de sentido”. Al respecto, advirtió que “es posible” que los usuarios se “informen primero a partir de memes o redes sociales antes que de portales o diarios digitales”. Este comportamiento, según el docente, “seduce” a los que buscan “desestabilizar permanentemente las formas de comunicar”.

Crueldad e indiferencia

Di Croce sostuvo que estás prácticas “generan indiferencia”, la cual está asociada a “la crueldad”, y continuó: “Así uno naturaliza que está viviendo una guerra y pareciera ser que lo único que la guerra significa es un juego o una película de ciencia ficción, que es lo mismo. No, no es lo mismo”.

“Creo que se tiende a generar indiferencia. Se busca, con este tipo de propaganda y de contenidos que se comparten, la desaprensión. Aunque esté a favor o encontra, puedo repudiar el meme, pero dejo de actuar. Hay una inacción en la sociedad. Si no me gusta, no le pongo me gusta o denuncio el contenido. Si me gusta, le pongo me gusta. Falta la participación real de una comunidad que se expresa en contra de la guerra”, ratificó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2030051395294941427?s=20&partner=&hide_thread=false Touchdown pic.twitter.com/aDNdqBdRzG — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026

>> Leer más: Milei encabezó el acto por el atentado contra la Embajada de Israel

Para finalizar su análisis, la docente especializada en comunicación política dijo que “hay una tendencia con estos contenidos sobresaturados” y “no tienen controles” sobre estos mismos. Por eso, concluyó que quienes trabajan en la comunicación tienen a “volver al medio tradicional” debido a que “por lo menos está la confianza de que hay un chequeo y cuidado de la información”.

“En las plataformas está circulando tanta información que uno no sabe si es real o no, que eso implica también una naturalización de un conflicto y una dimensión tal vez errada de lo que está sucediendo en esa guerra”, sentenció Di Croce.