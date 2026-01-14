La Capital | Ovación | San Genaro

Un partido de juveniles en San Genaro terminó con incidentes y gases lacrimógenes

El hecho se produjo este martes en la cancha de Sportivo Rivadavia, una de las subsedes del Mundialito de Arteaga. La agresión entre jugadores juveniles terminó con la actuación policial

Luis Castro

14 de enero 2026 · 14:31hs
En San Genaro. Un policía rocía de gas pimienta a uno de los jugadores alterados. (Imagen de video)

Un encuentro que debía ser de emociones futbolísticas y disfrutar del juego de jóvenes promesar en el clásico, notable y con 40 años de histora del Mundialito de Arteaga terminó en una batalla campal, con intervención policial y gases lacrimógenos. Todo un combo vergonzoso para lo que era un partido de los tantos que se disputan en distintos lugares y engloban esta competencia histórica. En este caso sucedió en la sede de San Genaro, más precisamente en la cancha de Sportivo Rivadavia.

Como es tradicional, hace unos días comenzó el Mundialito que convoca a miles de chicos de distintas localidades. En esta ocasión la hecatombe se disparó en un encuentro que se estaba disputando este martes por la noche en Sportivo, donde jugadores de ambos equipos protagonizaron incidentes con golpes de toda índole.

Como consecuencia de esto hubo corridas y el desmadre fue total. En el medio de todo esto algunas personas mayores intentaron frenar los incidentes y las autoridades policiales encargadas de la seguridad también ingresaron al campo de juego con el mismo fin.

Gas pimienta en el aire

Pero hubo un momento que quedó grabado y generó escozor entre los asistentes. Y fue cuando un agente comenzó a lanzar gas pimienta contra algunos futbolistas involucrados en el lío. El problema es que son menores de edad.

"Estaban jugando Sportivo (ganó 1 a 0, gol de Tomás Medina, y clasificó)contra un combinado de jugadores de Andino, Rosario y Totoras. El partido terminó normal, pero se ve que hubo alguna cargada y se armó un despelote terrible. Los padres, como sucede muchas veces en competencias de chicos, gritando y calentando el ambiente", contó un allegado a la entidad de San Genaro y que participa de los torneos de la Liga Totorense.

De acuerdo a lo averiguado por Ovación, el hecho no causó sopresa porque "en otras ocasiones se produjeron incidentes, incluso con padres que participaron de los mismos".

¿Qué es el Mundialito?

El Mundialito de Arteaga es organizado por el Club Alianza de Arteaga y esta es la edición 40° de este tradicional torneo que se realiza en la ciudad mencionada y en distintas subsedes. El mismo convoca a centenares de equipos de distintas ciudades y provincias.

A la vez, miles de espectadores disfrutan en la etapa veraniega de noches a puro fútbol de jóvenes promesas, además de shows musicales y sueños eternos de muchos pibes. Y, por supuesto, los incidentes que se produjeron en San Genaro no empañan la organización y el sello histórico que tiene este histórico certamen.

