La Capital | Ovación | Copa del Mundo

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

En el marco de una gira internacional, el trofeo más preciado del fútbol mundial volverá al país para que miles de fanáticos lo vean de cerca

14 de enero 2026 · 14:58hs
Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022.

La copa más preciada del mundo regresará al país a pocos meses del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de este año. La visita del máximo galardón del fútbol mundial estará enmarcada en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa, que pasará por Buenos Aires.

Este evento, conformado por una gira internacional que sirve como antesala del próximo Mundial, comenzará el 20 de febrero en la capital, otorgándole a miles de fanáticos la posibilidad de observar desde cerca el trofeo original de la Copa del Mundo.

El recorrido global de la copa contempla 75 escalas en más de 150 días, atravesando 30 asociaciones miembro de la Fifa. En Latinoamérica, visitará ocho países: Argentina, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, México, Brasil y Uruguay.

image - 2023-12-06T142859.620.jpg
La Copa del Mundo original es entregada a los campeones, pero poco después regresa al museo de la Fifa.

La Copa del Mundo original es entregada a los campeones, pero poco después regresa al museo de la Fifa.

La Copa del Mundo original en Buenos Aires

Esta oportunidad única para los fanáticos es parte de la limitada cantidad de veces que el trofeo original sale del museo de la Fifa ubicado en Suiza, ya que este es retirado únicamente durante el Mundial y para este habitual tour previo a la cita máxima, que en esta edición contará con la participación de 48 selecciones.

La exhibición de la Copa del Mundo, impulsada por Coca-Cola, será en un evento excepcional en Buenos Aires, en el predio de La Rural, donde los hinchas del fútbol podrán acercarse el viernes 20 de febrero entre las 9 y las 20 para ver el trofeo y conocer las demás propuestas interactivas del tour.

>> Leer más: Furor en Central por las viejas luminarias del Gigante: fila de hinchas canallas en Arroyito

Cabe aclarar que el trofeo original es entregado a los campeones en la coronación, pero unos minutos después es reemplazada por una versión idéntica llamada "Winners trophy", la cual queda en manos de la Federación ganadora del certamen.

Cuántas posibilidades tiene Argentina de defender el título

La selección argentina buscará retener el título de campeón del mundo obtenido en Qatar 2022, pero esto significará un gran desafío. Según el ranking de probabilidades difundido por DataFactory, una prestigiosa empresa de estadísticas, España es la selección con más chances de coronarse en este Mundial 2026.

A través de un proceso de información moderno, con recopilación, optimización y análisis de datos, la empresa utilizó cuatro criterios para conformar el ranking de probabilidad, mediante los resultados de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, los resultados de los últimos cuatro torneos, el ranking Fifa actual y la tendencia de las casas de apuestas online.

Detrás de España (14% posibilidades), aparecen Francia (11%), Inglaterra (10,2%), Argentina (9,8%) y Brasil (9,2%), mientras que Colombia (2,2%) recién figura en el 10º lugar y Uruguay (1,9%) en el 13º.

Noticias relacionadas
Marco Trungelliti participó en tres ediciones del Abierto de Australia de tenis.

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Ever Banega dijo que su relación con Newells estaba desgastada. 

Ever Banega explicó por primera vez la razón por la que decidió decirle adiós a Newell's

En San Genaro. Un policía rocía de gas pimienta a uno de los jugadores alterados. (Imagen de video)

Un partido de juveniles en San Genaro terminó con incidentes y gases lacrimógenes

Alejo Veliz pertenece al Tottenham pero está a préstamo en Central hasta junio. Bahía lo quiere ahora.

La oferta por Alejo Veliz aturde a Central, que intentará retenerlo hasta junio de este año

Ver comentarios

Las más leídas

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Lo último

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

A través de un convenio firmado se renovarán las bocas de expendio actuales, pero aún no están las fechas de arranque. Se acordó la que estará cerca de Rosario

La provincia e YPF discuten el inicio de las nuevas estaciones en la autopista a Santa Fe

Por Facundo Borrego
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 
La Ciudad

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado
La Ciudad

Choque de camiones en avenida Circunvalación y Uriburu: un chofer quedó atrapado

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre
Economía

Inflación en Santa Fe: los precios de los alimentos saltaron 3,8% en diciembre

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Fue goleador en Newells y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Fue goleador en Newell's y ahora es entrenador: ascendió a primera división y lo eligieron como el mejor DT

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Ovación
Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos
Ovación

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Dakar: Luciano Benavides se reinventó en el desierto y le pisa los talones al líder en motos

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

Tenis: cuántos argentinos se encuentran a una victoria de clasificar al Abierto de Australia

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

Policiales
Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares
Policiales

Millonario robo en barrio Martin: cómo fue el paso a paso para quedarse con los 20 mil dólares

Robo en edificio de barrio Martin: Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey

Robo en edificio de barrio Martin: "Dejé pasar al cerrajero porque la cuidadora me dio el okey"

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Balaceras en barrio Tablada: cuatro jóvenes imputados tras un intento de homicidio

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La Ciudad
Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Por Matías Petisce
La Ciudad

Kayakistas a la deriva en el río Paraná: las embarcaciones a motor otra vez en la mira

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: No hablamos de lujos

Una familia de Rosario necesitó en diciembre casi $2 millones para subsistir: "No hablamos de lujos"

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Transplante múltiple de órganos: Javkin recibió al equipo del Heca a cargo del inédito procedimiento

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares
Policiales

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Por Matías Petisce
Información General

La influencer Eugenia Rolón tampoco podrá renovar su licencia en Santa Fe

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea
Política

Milei viajará a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023