La Copa del Mundo original regresa a la Argentina en la previa del Mundial 2026

En el marco de una gira internacional, el trofeo más preciado del fútbol mundial volverá al país para que miles de fanáticos lo vean de cerca

La copa más preciada del mundo regresará al país a pocos meses del inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a mediados de este año. La visita del máximo galardón del fútbol mundial estará enmarcada en el Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa, que pasará por Buenos Aires .

Este evento, conformado por una gira internacional que sirve como antesala del próximo Mundial, comenzará el 20 de febrero en la capital , otorgándole a miles de fanáticos la posibilidad de observar desde cerca el trofeo original de la Copa del Mundo .

El recorrido global de la copa contempla 75 escalas en más de 150 días, atravesando 30 asociaciones miembro de la Fifa. En Latinoamérica, visitará ocho países: Argentina, Guatemala, Honduras, Colombia, Ecuador, México, Brasil y Uruguay.

Esta oportunidad única para los fanáticos es parte de la limitada cantidad de veces que el trofeo original sale del museo de la Fifa ubicado en Suiza, ya que este es retirado únicamente durante el Mundial y para este habitual tour previo a la cita máxima, que en esta edición contará con la participación de 48 selecciones.

La Copa del Mundo original es entregada a los campeones, pero poco después regresa al museo de la Fifa.

La exhibición de la Copa del Mundo, impulsada por Coca-Cola, será en un evento excepcional en Buenos Aires, en el predio de La Rural, donde los hinchas del fútbol podrán acercarse el viernes 20 de febrero entre las 9 y las 20 para ver el trofeo y conocer las demás propuestas interactivas del tour.

Cabe aclarar que el trofeo original es entregado a los campeones en la coronación, pero unos minutos después es reemplazada por una versión idéntica llamada "Winners trophy", la cual queda en manos de la Federación ganadora del certamen.

Cuántas posibilidades tiene Argentina de defender el título

La selección argentina buscará retener el título de campeón del mundo obtenido en Qatar 2022, pero esto significará un gran desafío. Según el ranking de probabilidades difundido por DataFactory, una prestigiosa empresa de estadísticas, España es la selección con más chances de coronarse en este Mundial 2026.

A través de un proceso de información moderno, con recopilación, optimización y análisis de datos, la empresa utilizó cuatro criterios para conformar el ranking de probabilidad, mediante los resultados de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, los resultados de los últimos cuatro torneos, el ranking Fifa actual y la tendencia de las casas de apuestas online.

Detrás de España (14% posibilidades), aparecen Francia (11%), Inglaterra (10,2%), Argentina (9,8%) y Brasil (9,2%), mientras que Colombia (2,2%) recién figura en el 10º lugar y Uruguay (1,9%) en el 13º.