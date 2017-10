Robaron en una casa llena de electrodomésticos, pero nadie sabe quién es el dueño del lugar

Dos delincuentes fueron detenidos esta tarde, luego de que ingresaran a un domicilio para robar artículos electrónicos. Pero lo significativo de este hecho es que nadie conoce la procedencia de la mercadería que encontraron dentro del lugar ni quién es el dueño de la misma.



El hecho se desencadenó esta tarde, cuando un vecino llamó al 911 para avisar que dos personas ingresaron a una vivienda de Amenábar al 100, tras barretear la puerta de calle, y cuando se escapaban con parte del botín (se llevaban dos consolas de Play Station) fueron detenidos por la policía.



Los delincuentes (Matías D., de 27 años, y Fernando A., de 23) fueron demorados y derivados a la comisaría 16ª, que interviene por razones de jurisdicción.



Tras el hecho un móvil de la policía quedó custodiando el lugar, puesto que el lugar estaba lleno de mercadería, pero no había nadie. Pero infructuosamente se quedaron esperando al propietario, quien hasta esta noche no había arribado al lugar.



"Es como un gran un gran depósito", contaron los vecinos, quienes señalaron que durante el día "está todo cerrado. No se ve nada ni a nadie tampoco", además de recalcar que los camiones con mercadería solo aparecen a la noche y a la madrugada.



Lo concreto es que en el local hallaron varias Play Station, decenas de TV, lavarropas y otros electrodomésticos de los que por ahora se desconoce la procedencia.



"Antes había un taller de costura, pero desde hace un año y medio cambiaron los dueños y cambió todo, solo hay movimiento a la noche y a la madrugada", contó uno de los vecinos del lugar a Canal 5.