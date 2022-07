¿Quién mató a Eduardo Trasante?: a dos años de un crimen sin respuestas

Este jueves se realizará en el Centro de Justicia Penal una actividad en homenaje al ex concejal de Ciudad Futura, asesinado de un disparo en la cabeza en su casa

El ex concejal Eduardo Trasante, asesinado en su casa el 14 de julio de 2020.

Este jueves se cumplen dos años del asesinato de Eduardo Trasante , pastor, ex concejal de Rosario por Ciudad Futura y referente de la búsqueda de justicia en casos relacionados a la violencia callejera. En este tiempo no pudieron ser identificados los autores materiales e intelectuales del crimen, aunque sí hay cuatro personas imputadas por los movimientos previos al homicidio y por formar de alguna manera parte del plan criminal. Según adelantaron desde la fiscalia, irán a juicio oral y público a comienzos del año próximo.

Lo que sucedió en esos siete minutos fue parte del relato que reconstruyó el homicidio como parte de la investigación que llevan adelante los fiscales Matías Edery y Gastón Ávila. Al llamado de estas dos personas en la puerta lo atendió una nena de 12 años, hija de la pareja de Trasante, a quien los hombres le dijeron que buscaban a una de las hijas del pastor. La nena fue a buscar a su mamá y cuando la mujer abrió la puerta y se asomó fue forzada a punta de pistola por estos hombres que luego se metieron a la casa.

Hacía poco menos de dos años que Trasante había dejado su banca de concejal por Ciudad Futura por decisión del partido luego de una denuncia en su contra por acoso a una compañera de la organización. Para entonces el pastor ya se había convertido en una voz referente en relación a la violencia callejera en Rosario desde que en enero de 2012 había perdido a su hijo Jeremías, víctima del recordado triple crimen de Villa Moreno. Dos años después la desgracia volvería a trastocar su vida con el asesinato de Jairo, otro de sus hijos, baleado a la salida de un boliche céntrico. A partir de esos episodios, y como referente de Ciudad Futura, Trasante se convirtió en un vocero de los reclamos por justicia tanto por sus hijos como por otras víctimas de la violencia.

image(2).jpg El pastor y exconcejal Eduardo Trasante murió baleado en su casa de San Nicolás al 3600 en julio pasado.

Por esa historia propia se desprendieron distintas hipótesis en torno al crimen de Trasante. Desde las que lo vincularon a conflictos personales, la que relacionó el hecho a las condenas por el triple crimen y la que, aunque el ex concejal ya estaba fuera de la actividad institucional, consideró el hecho como un asesinato con mensaje político. Al cumplirse dos años todavía se desconoce la identidad de las dos personas que entraron a la vivienda de Trasante para asesinarlo. Sin embargo sí fueron identificados e imputados otros cuatro hombres que participaron de la logística del homicidio e irán a juicio a principios de 2023.

Imputados

Uno de los primeros aspectos en esclarecerse en relación al crimen de Trasante fue que los autores del homicidio se movieron a bordo de un auto robado. En octubre de 2020 los fiscales Edery y Ávila imputaron a tres personas como parte de un plan criminal organizado desde la cárcel de Piñero por Julio Rodríguez Granthon, un preso condenado en octubre de 2021 a 12 años por liderar una banda narco.

Las órdenes de Rodríguez Granthon fueron seguidas en la calle por dos jóvenes: Alejo Leiva y Facundo López, quienes se ocuparon de comprar y luego descartar el Peugeot 308 robado que usaron los autores del crimen. Por la compra del vehículo ya habían sido imputados en julio de 2020 otros dos pibes: Aníbal "Archi" Galván, de 23 años y Brian "Buba" Álvarez, de 19, quienes en un principio fueron acusados de encubrimiento y coautoría funcional de homicidio calificado. Los fiscales indicaron que habían comprado el auto por 20 mil pesos y que sabían para qué sería utilizado. Sin embargo en febrero de 2021 Galván fue desincriminado del plan homicida.

Rodriguez Granthon, Leiva, López y Álvarez irán al juicio oral y público que, según adelantaron desde la fiscalía, podría llevarse a cabo a comienzos del próximo año. Actualmente están imputados de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y con el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario. En el caso de López y Leiva se les suma el encubrimiento en calidad de autor.

Mensaje mafioso

Desde Ciudad Futura, espacio del que participaba Trasante y por el cual había llegado a su banca de concejal, organizaron un encuentro de cara a los dos años del crimen. La "Jornada por la paz y la justicia contra la violencia en Rosario", convocada con la consigna "Mafias o Democracia" se llevará a cabo este jueves a las 17 en el Centro de Justicia Penal. Además de allegados a Trasante participará familiares de otras víctimas de la violencia, e incluso casos que el propio ex concejal había acompañado, como son las causas por las muertes de Jonatan Herrera, Franco Casco, Paula Perassi y Carlos "Bocacha" Orellano.

"Por lo que representaba su figura en Rosario, por el tinte mafioso y planificado con el que fue ejecutado, se trata de uno de los crímenes más resonantes de una escalada de violencia que parece no tener fin. Y uno de los tantos crímenes que continúan impunes, con causas judiciales paralizadas, con familiares y amigos en la eterna lucha por una justicia que nunca llega tratando de explicar una y otra vez lo obvio: que una víctima no puede ser nunca victimario, que centrar las investigaciones en ellas se llama “revictimización” y que las “versiones policiales” suelen ser, como mínimo, visiones parciales de los hechos", señalaron desde Ciudad Futura en la convocatoria a la jornada.

Respecto de la investigación por el homicidio de Trasante, Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura, analizó en diálogo con La Capital que desde octubre de 2020 "no hubo ningún tipo de avance en la causa". "De la autoría material de la ejecución y de la autoría intelectual, quién ideó y ordenó ese crimen, no hay avances en la causa judicial", indicó el edil y uno de los referentes del partido.

"Desde el principio dijimos que la acusación pública estaba inclinando la investigación hacia la propia víctima y a su entorno, más que a abordar una investigación de carácter complejo con lo que significó el homicidio de Eduardo", agregó Salinas. "En ese tiempo, de alguna manera perdido en los primeros meses, se determinó hasta dónde llegó la investigación hoy", continuó.

Con el correr del tiempo fueron perdiendo peso las distintas hipótesis en relación al posible móvil del crimen de Trasante, hasta llegar a hoy todavía sin certezas en ese sentido. "Desde julio de 2020 hasta noviembre de 2020 de las distintas hipótesis que planteó la fiscalía ninguna se consolidó en el expediente", indicó Salinas. "Eso impidió investigar otras líneas más profundas. No podemos hoy decir por qué fue ni quién fue, pero no tenemos ninguna duda de que el asesinato de Edu fue un mensaje mafioso para condicionar determinados resortes democráticos", analizó el concejal.

Desde Ciudad Futura consideran que, por su relevancia, la investigación por el asesinato de Eduardo Trasante puede exponer las falencias de la manera de trabajar del Ministerio Público de la Acusación en las causas por homicidios que tienen como víctimas a personas provenientes de sectores populares. "Edu nunca renegó de sus orígenes, su prédica y su hacer constante estaba inscripto en los sectores populares y es esa la población en la que particularmente el MPA luego de un homicidio más que conmiseración causa sospechas", explicó Salinas. "Es parte de una cultura institucional a nivel general que nos parce que en este crimen se hace visible y grafico como en ningún otro", agregó y destacó que por ese motivo en la jornada de este jueves estarán presentes otros familiares "que están en una situación parecida y expresan la gravedad de la violencia estructural que se vive en Rosario".