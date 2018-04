"Queremos que sepan que no somos el blanco de ellos", dice un joven cuya casa fue atacada

Un matrimonio de la zona de Virasoro al 2900 viene sufriendo ataques y atentados desde hace dos noches en su casa, pero no conocen el motivo por el cual son blancos de delincuentes y consideran que "vive otra persona" en el lugar o bien se "equivocaron de casa".

Nicolás, el dueño de casa, no encuentra otra explicación al hecho de que ya van dos noches en que su casa es atacada por delincuentes. Primero el miércoles recibieron varios "impactos de piedras" en el portón de la casa y un "fuerte ruido", pero no salieron por "seguridad" y cuando salieron esa mañana a trabajar notaron que el portón tenía entre ocho y diez marcas de las piedras.



Esta madrugada, en tanto, alrededor de las dos de la mañana le arrojaron "entre dos y cinco bombas molotov" en el piso. Nicolás, que junto a su mujer se fue después de eso a la casa de un amigo, sostuvo que "tengo miedo porque no sé si esto va a seguir o no".

nicolas.jpg Tras los ataques, Nicolás se fue a la casa de unos amigos. (Foto: captura de TV)

Respecto a las motivaciones y a los autores de los ataques, el joven no tiene ninguna sospecha. "Estoy seguro de que de nuestro lado no es. Somos dos personas tranquilas, no tenemos problemas con nadie. Para mi es una equivocación de domicilio o de persona. Por eso también la preocupación, porque si uno supiera que es así sabría al menos de dónde agarrarse, pero de esta manera es más desconcertante todavía", señaló esta noche Nicolás en diálogo con Canal 5 y Canal 3.

A la hora de ensayar una explicación, Nicolás, que es empleado de comercio y vive en ese domicilio junto a su mujer que es docente, sostiene que "piensan que puede haber otra persona viviendo acá, o bien se equivocaron de casa. A lo mejor buscan otra casa similar a esto por la zona y se confundieron".

Y sobre esa base es que el joven quiso hacer público el hecho, para que los atacantes sepan que "nosotros no tenemos nada que ver, somos laburantes, nos levantamos todos los días a trabajar, tenemos familia, y que sepan que no somos el blanco de ellos y que cese esto".