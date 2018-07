El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, defendió hoy el accionar de la policía de Santa Fe en el marco de un operativo de control que se realizó el sábado en Biedma y Barra, que terminó con un hombre herido en el pecho de un escopetazo, un policía con traumatismo de cráneo y dos patrullas con daños.

>>> Leer más: La policía asegura que el hombre herido de un escopetazo atacó primero





>>> Leer más: Quiso ayudar a un vecino y terminó baleado y golpeado por policías





Pullaro dijo que la acción represiva de la policía estuvo justificada. Se refirió al caso de Gustavo Benítez, quien recibió una perdigonada de balas de goma, tuvo que recibir atención médica y denunció haber sido baleado, detenido y golpeado por los uniformados.

"No se puede pedir a la policía que actúe y después criticar cada procedimiento, estas personas no deberían haber resistido a la autoridad ni agredir a los policías, hay que entender el contexto", señaló Pullaro hoy en la recorrida que encabezó pro las instalaciones del Instituto de Seguridad Pública Provincia de Santa Fe.

benitez3 Foto: Marcelo Bustamante / La Capital



"Es un hecho que es complejo y se investiga, pero tiene que ver con el accionar de la policía", comentó el titular de la cartera de Seguridad, y agregó: "A nosotros los ciudadanos nos reclaman permanentemente que haya acciones policiales para la prevención del delito, en este caso había tres motos que no tenían patente, ni documentación, ni elementos de seguridad y por eso estas personas son demoradas".

policia00.jpg



"En ese momento hubo una resistencia a la autoridad, hubo dos móviles que fueron rotos a piedrazos, hubo dos policías agredidos, uno con un traumatismo de cráneo que tuvo que ser derivado a un efector público de salud, y en función de la resistencia a la autoridad, surge lo que hoy vimos en las noticias", detalló.

benitez0 Dolorido. Así estaba ayer a la tarde Gustavo, cuatro días después de ser atacado injustamente por la policía.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital





Pullaro puso de manifiesto la contradicción que significa pedirle "acción" a la fuerza de seguridad y después, cuando hacen su trabajo con firmeza, acusarlos de haberse excedido. "En este caso la policía actuó correctamente porque detuvo a tres motos que no tenía la documentación y simplemente las iban a trasladar al corralón", explicó.

"Si esta gente tenía los papeles en la casa, entonces hubieran ido después al corralón a buscar los vehículos, pero no resistirse a la autoridad, no arrojarle piedras a los policías, no agredir", agregó.

policia01.jpg



"La policía que conduzco tiene armas y las va a utilizar en función de lo que significa el uso de la fuerza progresiva, no podemos pedirle a la policía que actúe y después cuestionar siempre la actuación policial y no ver el contexto", enfatizó.

Por último, recordó que en su gestión "a los malos policías" se los saca de la fuerza de seguridad. "Soy el ministro que más exoneraciones y destituciones ha decidido", dijo.