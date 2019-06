Prorrogan la prisión preventiva a un joven acusado de femicidio

Un joven de 22 años continuará preso durante al menos un año imputado por el femicidio de Tamara Merlo, una chica de 18 años asesinada de un balazo en el tórax en junio de 2017. Se trata de Fernando Godoy, concubino de la víctima, quien fue detenido prácticamente al momento del hecho y el lunes asistió a una audiencia de revisión de la medida cautelar en la cual el juez de primera instancia Pablo Pinto aceptó el pedido del fiscal Florentino Malaponte de extender la prisión preventiva. Precisamente el mismo juez había fijado en febrero último un plazo hasta septiembre próximo para la realización del juicio oral y público en el cual el acusado afrontará un pedido de prisión perpetua.

Tamara fue asesinada la noche del sábado 10 de junio de 2017 en su casa de Alvear al 3200 de Villa Gobernador Gálvez. Con un balazo en el abdomen, la joven madre de un niño de 1 año fue llevada por sus padres al Hospital Gamen de esa ciudad pero llegó sin vida.

Contradicciones

Al ser consultado su concubino Godoy, con quien estaba en pareja desde hacía un año, dijo que la chica había sido baleada en la puerta de la vivienda por dos encapuchados que los habían seguido hasta allí en una moto desde el lugar donde se celebraba un cumpleaños al cual él la había ido a buscar. Según esa versión, el acusado estaba guardando la moto cuando escuchó un disparo y al salir vio a Tamara, que había quedado en la vereda, gravemente herida.

Sin embargo la versión no terminaba de cerrar a los pesquisas. Por un lado hubo vecinos que no sólo no habían visto encapuchados en la cuadra sino que además observaron cómo la pareja ingresaba a la casa un rato antes de que se escucharan dos detonaciones. Así la investigación orientó las sospechas hacia Godoy que, por otra parte, no había llamado al 911 para denunciar el ataque referido.

El fiscal ordenó un allanamiento y en la cama de Godoy y Merlo se hallaron un celular destrozado y restos de un revólver calibre 22. Pedazos de la misma arma se encontraron en el rastrillaje de un campo lindero. Con esas evidencias dos días más tarde le imputaron el femicidio y entonces él admitió que se le había escapado el balazo fatal.

Imputado de "homicidio agravado por mediar relación de pareja en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de uso civil" en junio del año pasado Godoy afrontó la audiencia preliminar al juicio oral en la cual el fiscal Malaponte adelantó su pedido de prisión perpetua. Sin embargo la fecha no fue fijada y por eso el pasado 14 de febrero la defensa realizó un pedido en ese sentido. Ya entonces el juez Pinto había ordenado que el imputado permaneciera tras las rejas y que se fijara la fecha de inicio del juicio oral para el mes de septiembre.

En ese contexto, y mientras familiares de Tamara se manifestaban en reclamo de justicia en uno de los ingresos del Centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro, el lunes se realizó otra audencia de revisión de la medida cautelar ante la posibilidad de que expirara el plazo de ley de dos años. Entonces el juez resolvió extender la prisión preventiva por un año, aunque se espera que el juicio oral tenga lugar antes.