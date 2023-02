"Bajate porque te quemo": violento robo a plena luz del día en la zona de Puerto Norte

Todo sucedió cuando Sebastián, la víctima, paró con su Amarok blanca en el semáforo de Francia y Caseros. En ese momento es abordado por dos sujetos, quienes a punta de pistola le ordenaron a los gritos: "Bajate porque te quemo".

Finalmente, los delincuentes no pudieron llevarse el vehículo, pero sí varios elementos que sustrajeron de la camioneta, como una computadora, una mochila con ropa, la billetera con documentación, planos y elementos de trabajo.

"Salía del trabajo en Puerto Norte, llegó al semáforo, para un auto al lado mío, baja una persona y me revienta el vidrio de un culatazo. Estaba armado y me pidió que me baje. Forcejeé para sacarme el arma de la cabeza y en ese momento me disparó. El disparo por suerte pegó en el asiento del vehículo. Ahí el acompañante me apunta y me dice dejalo porque te quemo y ahí lo único que atino es a salir corriendo con la llave del vehículo", relató la víctima, todavía con la conmoción lógica por el ataque.

Y enseguida aclaró cómo fue ese momento tan dramático: "Cuando saco la llave, uno de los delincuentes me pide que me baje de la camioneta, que se para en ese momento, y cuando pude zafar me baje y salí corriendo".

Sebastián, en diálogo con El Tres TV, también relató que después de correr unos 80 metros se dio vuelta y "cuando vi que el auto se iba, volví hasta el lugar donde estaba la camioneta y de ahí me fui hasta el Destacamento, que está a pocos metros. Ya estaba la Policía Motorizada, que no alcanzó a hacer nada, porque todo fue muy rápido".

Más allá de las pertenencias que le robaron, Sebastián aseguró que "más que nada fue un susto grande. Y ni hablar cuando me dispararon".

"Fueron pocos segundos, pero uno no sabe qué hacer o cómo reaccionar en ese momento, se siente indefenso. Estoy muy asustado", argumentó la víctima, quien subrayó que los dos delincuentes que lo abordaron era un Vento de color negro, con los vidrios polarizados, y que las dos personas, además de estar armadas, "actuaron a cara descubierta y con una apariencia normal".