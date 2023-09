Por falta de seguridad, vuelven a negarle salidas transitorias al "Pollo" Bassi

El juez santafesino Jorge Patrizi sostuvo que no están dadas las condiciones para garantizar la integridad del preso y de los penitenciarios que lo vayan a custodiar

“El Servicio Penitenciario no está preparado para que Bassi salga y garantizar su vida y la de los agentes penitenciarios que lo custodiarán”. Esa fue la respuesta que escucharon en los tribunales de la ciudad de Santa Fe Luis Orlando "Pollo" Bassi y sus abogados Esteban Yossen y Romeo Díaz Duarte como respuesta al planteo de salidas transitorias que ya le corresponderían por cómputo de plazos y que le vienen negando desde 2021 por el mismo motivo: cuestiones de seguridad que no se pueden garantizar. Bassi, uno de los tres absueltos en el juicio por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero, está preso desde septiembre de 2013 y cumple una condena a 16 años de prisión por el asesinato de su ex ladero Juan Pablo Colazzo la noche del 14 de noviembre de 2012 en Bordabehere al 1400 de Villa Gobernador Gálvez.