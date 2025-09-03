La Capital | Policiales | Homicidio

Quedó preso "Dibu" Gómez acusado de un crimen y una fallida extorsión al presidente de Newell's

El barrabrava de 39 años, ligado al "Pollo" Vinardi, fue imputado como miembro de la asociación ilícita liderada por "Pupito" Avalle y vinculada con la banda de Los Monos

3 de septiembre 2025 · 17:22hs
Gerardo Dibu Gómez

Gerardo "Dibu" Gómez, sindicado como barra de Newell's, fue trasladado la días atrás a la cárcel de Piñero.

Gerardo Sebastián “Dibu” Gómez, un barra que figuraba entre losprófugos más buscados por la provincia, fue imputado este miércoles como miembro de la banda liderada por Nicolás “Pupito” Avalle, como coautor del homicidio de Miguel Roulín en 2022 y por una fallida extorsión contra el presidente de Newell's, Ignacio Astore.

Dibu, de 39 años y apresado la semana pasada en la localidad bonaerense de Dock Sud, fue imputado como miembro de asociación ilícita, homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de personas y una extorsión simple en grado de tentativa en concurso real con daño. El juez de primera instancia Fernando Sosa le dictó prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.

Violenta banda

En una audiencia realizada este miércoles los fiscales Franco Carbone y Patricio Saldutti le atribuyeron formar parte de la organización liderada por Pupito desde la cárcel de Ezeiza, una banda que comenzó a operar en marzo de 2021 con epicentro en Villa Gobernador Gálvez y con alcances en el sur y sudoeste rosarino, donde funcionaba como una franquicia de la banda de Los Monos.

>>Leer más: Atraparon a Dibu Gómez: perfil de uno de los diez prófugos más buscados en Santa Fe

Al grupo se le atribuyeron más de medio centenar de episodios de violencia, entre ellos varios homicidios y balaceras extorsivas, por ejemplo una serie de atentados contra distintos sindicatos y la empresa Televisión Litoral.

Avalle aceptó meses atrás una pena de prisión perpetua como instigador de varios de esos hechos. Según indicaron ayer los fiscales en conferencia de prensa, Dibu Gómez era el único prófugo que faltaba detener entre los sindicados como miembros de la banda, alrededor de treinta personas que se encuentran en prisión _algunas ya condenadas_ o han fallecido antes de ser detenidas.

Los fiscales ubicaron a Gómez como un encargado de sindicar los domicilios de las personas que iban a ser blanco de los ataques a tiros ordenados por Pupito Avalle, realizando a tal fin tareas de inteligencia. También se indicó que aportaba su domicilio como punto de encuentro de los gatilleros de la banda en la previa a los ataques. También se encargaba de guardar el dinero en efectivo que ingresaba a la banda a partir de sus diversas actividades delictivas.

Un homicidio

En cuanto al homicidio de Roulín, perpetrado en 2022, el fiscal Saldutti recordó que fue ordenado por Avalle desde su celda en el penal federal Ezeiza, desde donde se comunicó con Angel Benítez para ordenarle el crimen. Benítez contactó entonces a Dibu Gómez y otras tres personas entre quienes se distribuyó un pago de 80 mil pesos.

El crimen se ejecutó pasadas las 20 del 3 de diciembre de 2022 cuando Gómez se acercó en un auto a la casa de la víctima en Los Angeles al 3600, en Puente Gallego, por donde ya había pasado varias veces a observar si Roulín se encontraba. Una vez que localizó al hombre de 46 años se los “marcó” a los ocupantes de otro vehículo en el que circulaba Benítez con otros tres cómplices y le dispararon a Roulín tantos balazos que perdió la vida en el acto.

Extorsión

Otro hecho por el cual fue imputado Dibu fue “haber formado parte del grupo” que, con órdenes de uno de los sindicados líderes tras las rejas de la barra brava de Newell's Leonardo “Pollo” Vinardi, “perpetró maniobras extorsivas tendientes a ocasionar un perjuicio patrimonial a Newell’s Old Boys, concretamente en una suma de dinero, materializado en exigencias ilegítimas hacia el presidente” Ignacio Astore.

>>Leer más: Newell's: imputaron al Pollo Vinardi, jefe de la barra, por amenazas al presidente Ignacio Astore

Las maniobras se llevaron a cabo el 27 de agosto de 2022 cuando al finalizar un partido un grupo de personas abordó a los jugadores y al cuerpo técnico en el playón del estadio y robaron una campera de la institución. La situación motivó a los dirigentes a no entregar una suma de dinero que les estaban exigiendo y eso redobló las exigencias mediante actos de intimidación ordenados desde la cárcel por Vinardi, que realizó aprietes telefónicos a referentes del club del parque.

Para los fiscales, la “cara visible” de esa trama extorsiva era Dibu Gómez. Y a él se le atribuyó haber organizado un hecho registrado el 12 de noviembre de 2022 cuando personas personas no identificadas llegaron en un auto negro hasta el Hospital Privado de Rosario, en Presidente Roca al 2400, donde realizaron una pintada en una pared del frente y rompieron los vidrios de un piedrazo. También fue acusado Gómez de haber abordado a Astore en el club y amenazarlo, en un hecho posterior a esa intimidación.

Líder

Al finalizar la audiencia imputativa el fiscal Saldutti reveló a los medios algunos detalles y confirmó que si bien el gobierno había anunciado una importante recompensa a cambio de datos que ayudaran a localizar al barra, el ofrecimiento no se concretó porque fue encontrado por la policía en Dock Sud, donde estaba viviendo.

>>Leer más: Pupito Avalle, gerente de Los Monos en Villa Gobernador Gálvez, condenado a prisión perpetua

“Se pudo ubicar un domicilio, fue aprehendido en inmediaciones de ese domicilio y fueron labores de investigación que llevó adelante el Bloque de Capturas de Alto Perfil creado hace poco tiempo. Había una importante recompensa, pero (su captura) no tuvo que ver con un llamado anónimo ni con nada de eso, sino parte de las investigaciones”, explicó al respecto el fiscal, y agregó que Gómez enfrenta un posible pedido de prisión perpetua según prevé la ley para el homicidio que le atribuyeron.

