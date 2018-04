Piden el juicio de cuatro policías por extorsión a un preso

Una fiscal porteña pidió que cuatro ex policías, tres bonaerenses y uno de Seguridad Aeroportuaria, sean sometidos a juicio como acusados de exigirle 100.000 dólares a un detenido para no imputarlo de homicidio y narcotráfico cuando el año pasado estaba preso en una comisaría del partido bonaerense de Ituzaingó por un delito menor.

Los sospechosos, entre ellos un comisario luego desafectado del servicio, también están acusados de extorsionar a dos familiares de dicho detenido y de despojarlos de más de 20.000 pesos.

El requerimiento de la fiscal porteña Paula Asaro recayó sobre Sergio Daniel Iglesias, quien al momento de los hechos era el jefe de la comisaría de Ituzaingó, el sargento Norberto Ezequiel Monjes, el oficial de servicio Cristian Leonardo Aybar y Gustavo Mauad, ex efectivo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Las extorsiones ocurrieron entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre de de 2017, cuando un hombre estaba detenido por "tenencia ilegal de arma de fuego" en la comisaría 4ª de Ituzaingó. El detenido fue sacado de la celda para ser "entrevistado" por un hombre que le exigió la entrega de 100.000 dólares a cambio de no imputarlo de "homicidio y narcotráfico".

En paralelo, dos primos del detenido fueron abordados en un local de la Galería Jardín —propiedad de aquél y ubicada en la calle Florida del microcentro porteño—, de donde lograron llevarse 20.000 pesos con el mismo argumento.

Días después, el 2 de octubre, los extorsionadores se apoderaron de otra suma de dinero de esos dos comerciantes tras simular tener una orden de allanamiento y hacer que un cerrajero les franqueara el acceso al local.

La fiscal Asaro acusó al sargento Monjes y al ex PSA Mauad de obligar a las víctimas "a entregarles dinero, mediante intimidación y simulando autoridad pública". Siempre en base a la imputación, Mauad aparentemente le dijo a uno de los primos del detenido que debían entregarle dinero para "arreglar" y así no endilgarle otros delitos más graves.

Y a la mañana siguiente, el acusado se presentó nuevamente en el local y les dijo a los comerciantes "ya había hablado con su primo (por el detenido)". De hecho, Mauad está imputado de haber sido quien se llevó los 20.000 pesos aprovechando que la Policía Federal Argentina (PFA) realizaba un allanamiento en la galería comercial. Por su parte, Monjes está acusado de presentare la noche del 27 de septiembre de 2017 en la comisaría de San Alberto donde se saludó con el comisaría Iglesias y se entrevistó con el detenido para exigirle los 100.000 dólares. Ante la negativa del preso, el sargento, a modo de amenaza, le habría dicho que "lo iban a engarronar con lo del homicidio".