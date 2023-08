Parque Casas: una brutal cacería dejó muerta a una mujer frente a sus dos pequeños hijos

Las detonaciones sobresaltaron el tenso ambiente en el que viven los vecinos de Miller al 1200. Algunos de ellos salieron para ver solamente lo que había sucedido. Otros agarraron las armas que tenían a mano en sus viviendas para proveerse de seguridad y vengar el ataque. Y cuando aún no se había disipado el olor a pólvora, estuvieron a poco de toparse con la dupla homicida que había dejado malheridas a las hermanas Ruiz Díaz. Incluso, según se pudo conocer, un vecino en moto persiguió a los asesinos hasta que los perdió de vista . A menos de 200 metros de la escena del crimen, en Calvo y Sorrento, hay cámaras de videovigilancia que podrían haber captado la llegada o huida de los sicarios.

Detalles que se presentan como no menores en la vida de Nahir Ruíz Díaz. La joven mujer no residía en el lugar donde fue asesinada. Vivía con sus dos hijos a unas 40 cuadras de allí, en inmediaciones de Somoza al 3300, en el barrio Nuevo Alberdi Oeste. La casa en la que la mataron es donde reside su hermana Gisela junto a su familia. Algunos vecinos que dijeron conocerla la semblantearon como “una piba que no era fácil”. Tenía en su haber una anotación judicial por una denuncia de amenazas de marzo de 2021.