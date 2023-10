Otra pena por estafa a un escribano condenado por fraudes inmobiliarios

Entonces fue a vivir con ella una chica a la que habían criado y que la asistió con la gestión de un geriátrico que administraba. A los cuatro meses de enviudar, la mujer falleció. Con el tiempo el auto terminó a nombre de un familiar de la chica que la cuidaba. La denunciante además debió realizar juicios de desalojo contra personas que ocupaban tanto dos viviendas de la familia como el geriátrico.

Torres fue uno de los once imputados en la llamada “megacausa” por fraudes inmobiliarios cometidos mediante la falsificación de documentación con el fin de arrebatar propiedades a sus dueños y luego darles una apariencia lícita a las falsas transacciones. El juicio por el caso finalizó en agosto pasado, cuando el tribunal integrado por los jueces Nicolás Vico Gimena, Ismael Manfrín y Román Lanzón dictaminó que no hubo una megaestafa ni una banda criminal y que no se lavaron activos.

Si bien ocho acusados fueron absueltos, tres fueron condenados por delitos puntuales. Uno de ellos fue el escribano Torres, condenado a 12 años de prisión, una multa especial de 90 mil pesos e inhabilitación especial por 10 años para el ejercicio de su profesión. Los otros condenados fueron el comerciante Juan Roberto Aymo, condenado a 11 años, y el sindicalista Maximiliano Rodrigo González de Gaetano, quien recibió una pena a 7 años de cárcel.

Respecto de ellos, el tribunal indicó que quedaron acreditados ocho hechos distintos de fraudes inmobiliarios en los que participaron principalmente Aymo y Torres. Según la condena, detectaban propiedades inmobiliarias que tenían un cierto grado de vulnerabilidad o abandono. A partir de esa situación “confeccionaban poderes especiales mediante escritura pública con las firmas falsas de los titulares de dichos inmuebles”, quienes en algunos casos habían muerto o se habían ido del país, para luego transferirlas y así obtener un beneficio económico.

De acuerdo con la sentencia, “el escribano Torres cumplió una función esencial en sus distintas intervenciones, debido a que sin él no se podrían haber instrumentado los poderes falsos con los cuales Aymo materializaba las transferencias inmobiliarias. Su función de notario importó un salto de calidad en las maniobras descriptas”.