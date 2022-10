Omar Perotti sobre la amenaza a periodistas: "El delito para crecer necesita silencio"

“Quiero reiterar el rechazo a los actos intimidatorios practicados ayer en un medio de comunicación. Se lo hemos manifestado al gerente de Telefé Rosario, Pablo Breitman, y al secretario general del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona. Rechazamos cualquier intimidación que quiera silenciar a la prensa”, afirmó.

El gobernador sostuvo que "el delito para crecer necesita silencio, y la mejor manera de combatir el delito es con el control social y la comunicación permanente. Nuestra solidaridad ante esta expresión y en todas en la se intente cercenar del trabajo en libertad de cada uno de los periodistas y de sus medios de comunicación”.

"El delito quiere que no se difunda lo que está ocurriendo. Todo los hechos preocupan, pero éste tiene una connotación diferente", agregó el mandatario santafesino.

"Fui muy criticado en muchas oportunidades cuando hablaba de lo que pasaba en Rosario. Muchos, diciendo que traía temas que no existían, que no había que instalarlos en la prensa, que le hacía mal a la ciudad", acotó el mandatario santafesino

"Lo que hace daño -explicó luego Perotti- es no hablar de esos temas, con lo cual todo lo que exponga sobre la mesa puede no gustarnos, pero es la realidad. Y en esa realidad si no se habla y no se muestra como está, el que quiere y busca que no se hable, que no se difunda lo que está pasando, es el delito. El resto no tiene por qué enojarse. Pero es la mejor forma de que exista control social".