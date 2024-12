Nuevos allanamientos en Parque Casas en domicilios de la banda de "Frentudo" Fernández

Famoso y conocido

En Parque Casas todos conocen a Frentudo, arrestado en mayo de 2017 en Castagnino al 1500 sospechado de atentar a piedrazos la comisaría 30º. En esos días, su hermano Alexis Berti, señalado por integrar un grupo de ladrones dedicados a entraderas y escruches en la zona norte, fue asesinado a tiros durante una persecución policial. Tenía 30 años.

"Sí, soy ladrón, es lo que me quedó, porque cuando tenía 18 años y trabajaba me llevaron preso por algo que no hice y estuve un año preso de onda. Después salí y dije «esta vez me van a llevar preso, pero por algo que haga yo» y ahí me volví el choro que soy y aprendí mucho”, contaba en redes por medio de una cuenta de Facebook.

Leer más. Detienen a "Frentudo" y a otras seis personas en un operativo por narcomenudeo en el barrio Parque Casas

En septiembre de 2018, una versión periodística lo vinculó con un crimen de la zona norte, y rápidamente salió a desmentirlo. “Tengo mil errores como cualquier persona, pero siempre puse el corazón y nunca tuve maldad con nadie. Al contrario, los invito a todos los fiscales, jueces y al diario a que vengan a vivir dos días acá a mi casa y vean si soy una persona violenta”, narró en un posteo. Es más, llamó al medio en cuestión y sostuvo: "Yo soy chorro, no mato gente".

Tiempo después se lo involucró con el narcomenudeo y con la propiedad de un búnker de Leonardo Favio (ex pasaje 1357) al 2000, y otro en Superí y Cavia. También por su amistad con “Los Melli”, dos hermanos procesados por narcotráfico. Y por su enfrentamiento con Tania Rostro, una mujer condenada por narcomenudeo y asociación ilícita.

Al saber que estaba en la mira de la justicia federal, Fernández desapareció por dos meses de los lugares en los que se lo veía, pero el cumpleaños de su hijo lo llevó a su casa familiar, los pesquisas tenían esa fecha en la agenda y lo capturaron en medio de los festejos, en un inmueble de Freyre al 2000, donde tiene un minimarket de 24 horas que, según la Fiscalía, serviría de “pantalla” para la organización.