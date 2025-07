Nuevo allanamiento y detenciones en el famoso" búnker del medio" de barrio 7 de septiembre

Tres sospechosos fueron detenidos, una mujer y dos hombres, y además se secuestraron en el lugar 225 bochitas de cocaína y 61 de marihuana. Los operativos se hicieron por pedido del fiscal provincial César Pierantoni. Quedaron detenidos Sabrina Carmen C., Mario Ezequiel C. y Enzo Saúl C. Los efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales de la Federal también secuestraron celulares y 376.600 pesos.