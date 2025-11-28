Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

En San Martín de Mendoza, el ex bicampeón del Ale Bucci Racing de VGG tiene la pole y quiere dar la sorpresa. Se vienen finales tremendas del Turismo Nacional

Nicolás Posco no se rinde y quiere pelear por un nuevo título del Turismo Nacional, en la Clase 2.

El Turismo Nacional promete un final apasionante en su regreso a San Martín de Mendoza . Es que la Clase 3 y la Clase 2 tiene demasiados aspirantes al título y todo puede pasar. Que lo diga sino Nicolás Posco , bicampeón de la clase menor y que parecía que corría de atrás.

Pero metió el uno en la primera clasificación y si repite el sábado se posiciona muy bien con el Kinetic del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, con el que consiguió las coronas de 2018 y 2020.

Posco está 8º en el campeonato, a 36 puntos del líder Gonzalo Antolín. Pero de los 9 candidatos es, junto a Francisco Coltrinari, el único que ya ganó. El del Saturni Racing marcha 5º a 26 puntos, clasificó en un expectante 5º lugar,

Claro que los candidatos de más puntos, y que precisan ganar, están bien arriba. El líder Antolín (243 puntos) fue 2º, el escolta Juan Pablo Pastori (242) fue 3º y el tercero Bautista Damiani (236,5) fue 4º. El cuarto, Joaquín Cafaro (234) resultó sexto. El sexto Renzo Blotta (220,5) clasificó 7º, el séptimo Alejo Cravero (220,5) fue 12º y el noveno y último con chances, Iñaki Beitía (185,5) se bajó de la última cita.

El rosarino Santino Balerini, que ganó este año pero no puede ser campeón, quedó 7º, el rafaelino Juan Ignacio Canela 10º, el totorense Ramiro Cano 16º y el de Armstrong Joaquín Riccioti 23º.

Este sábado será la segunda clasificación de la C2 y la única de la Clase 3, que también tiene nueve candidatos. El líder cómodo es Julián Santero (303 puntos), que le lleva 69 puntos al escolta Jorge Barrio con 63 puntos como máximo en disputa, pero el mendocino no ganó. Si lo hace de local, se corona.

El pinamarense es casi el líder real (234) e increíblemente hasta el 9º Fabián Yannantuoni, de Capitán Bermúdez (177,5) tiene chances. Como el campeón Alfonso Domenech (211) del Saturni Racing, o José Urcera (205) del Larrauri Racing de Granadero Baigorria.