Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Información General
Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Novedades
Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Policiales
Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
LA REGION
Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
Información General
Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
LA CIUDAD
Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
POLICIALES
Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
Economía
En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
POLITICA
Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial
Economía
Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza
La Ciudad
Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
Ovación
Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron
La Ciudad
Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
Información General
¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General
Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
La Ciudad
El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
Información General
El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso
OVACIÓN
Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
Economía
Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"
Ovación
Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil