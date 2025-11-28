La Capital | Ovación | Turismo Nacional

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

En San Martín de Mendoza, el ex bicampeón del Ale Bucci Racing de VGG tiene la pole y quiere dar la sorpresa. Se vienen finales tremendas del Turismo Nacional

28 de noviembre 2025 · 21:03hs
Nicolás Posco no se rinde y quiere pelear por un nuevo título del Turismo Nacional

APAT

Nicolás Posco no se rinde y quiere pelear por un nuevo título del Turismo Nacional, en la Clase 2.

El Turismo Nacional promete un final apasionante en su regreso a San Martín de Mendoza. Es que la Clase 3 y la Clase 2 tiene demasiados aspirantes al título y todo puede pasar. Que lo diga sino Nicolás Posco, bicampeón de la clase menor y que parecía que corría de atrás.

Pero metió el uno en la primera clasificación y si repite el sábado se posiciona muy bien con el Kinetic del Ale Bucci Racing de Villa Gobernador Gálvez, con el que consiguió las coronas de 2018 y 2020.

Posco está 8º en el campeonato, a 36 puntos del líder Gonzalo Antolín. Pero de los 9 candidatos es, junto a Francisco Coltrinari, el único que ya ganó. El del Saturni Racing marcha 5º a 26 puntos, clasificó en un expectante 5º lugar,

Los otros candidatos de la Clase 2

Claro que los candidatos de más puntos, y que precisan ganar, están bien arriba. El líder Antolín (243 puntos) fue 2º, el escolta Juan Pablo Pastori (242) fue 3º y el tercero Bautista Damiani (236,5) fue 4º. El cuarto, Joaquín Cafaro (234) resultó sexto. El sexto Renzo Blotta (220,5) clasificó 7º, el séptimo Alejo Cravero (220,5) fue 12º y el noveno y último con chances, Iñaki Beitía (185,5) se bajó de la última cita.

>>Leer más: Turismo Nacional: 9 candidatos en las dos clases para una definición dramática en San Martín de Mendoza

El rosarino Santino Balerini, que ganó este año pero no puede ser campeón, quedó 7º, el rafaelino Juan Ignacio Canela 10º, el totorense Ramiro Cano 16º y el de Armstrong Joaquín Riccioti 23º.

Este sábado será la segunda clasificación de la C2 y la única de la Clase 3, que también tiene nueve candidatos. El líder cómodo es Julián Santero (303 puntos), que le lleva 69 puntos al escolta Jorge Barrio con 63 puntos como máximo en disputa, pero el mendocino no ganó. Si lo hace de local, se corona.

El pinamarense es casi el líder real (234) e increíblemente hasta el 9º Fabián Yannantuoni, de Capitán Bermúdez (177,5) tiene chances. Como el campeón Alfonso Domenech (211) del Saturni Racing, o José Urcera (205) del Larrauri Racing de Granadero Baigorria.

Noticias relacionadas
Temperley ganó el primer partidoi del cuadrangular y quiere ser campeón en el básquet local.

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Diego Martínez vuelve a dirigir a Huracán, donde ya estuvo en 2023. En Newells se quedarán con las ganas de tenerlo. 

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Santi López, en uno de los partidos en los que jugó en Central. 

Llegó a Central a principios de año, arrancó bien y se desinfló: no seguirá en Arroyito

¿Sebastián Villa jugará en River?

Jugó en Boca, siempre le fue bien contra River y ahora el Millonario preguntó cuánto vale: ¿lo compra?

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Lo último

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Turismo Nacional: Nicolás Posco se mete en la pelea por el título de la Clase 2

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Ingresos Brutos: la ley tributaria contempla desgravaciones por 80 mil millones de pesos

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

A un año de la muerte de Giovani Mvogo Eteme, el joven de 17 años que cayó al vacío en el Parque de España por razones desconocidas, familiares y amigos se manifestaron para pedir por el esclarecimiento del caso

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario
La Ciudad

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Por Javier Felcaro
Política

El perottismo busca picar en punta en el armado del PJ santafesino para 2027

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe
La Ciudad

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Tragedia vial: se conocieron las identidades de las víctimas de Alcorta y Máximo Paz

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Alerta amarilla en Rosario: anuncian tormentas fuertes durante el fin de semana

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de mafiosos a Tapia y Messi

Tras la sanción de la AFA, la esposa de Verón acusó de "mafiosos" a Tapia y Messi

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Nación quitará subsidios a la luz y el gas en 2026: cómo será el ajuste de tarifas

Ovación
Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho
OVACIÓN

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho

"Belloso sabe que el pasillo de espaldas no fue contra Central, nos conocemos hace mucho"

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

Superliga rosarina de básquet: Temperley festejó en el primer juego del cuadrangular final

En Newells lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

En Newell's lo querían como director técnico y se quedarán con las ganas: arregló con otro club

Policiales
Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Por Claudio Berón

Policiales

Una fracción de Los Monos integra la banda a la que le incautaron 52 kilos de cocaína

Microtráfico: quedó preso el recaudador de la banda del Boli Blanca

Microtráfico: quedó preso el "recaudador" de la banda del "Boli" Blanca

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Dylan Cantero quedó detenido por narcomenudeo tras recibir el alta luego de ser baleado

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Por Matías Petisce
La Ciudad

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: emotiva marcha y reclamo de justicia

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Llegan las tormentas: en qué momento del fin de semana lloverá en Rosario

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Palomas en la mira: un proyecto para declararlas plaga obtuvo media sanción en Santa Fe

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente
Información General

Anmat prohibió productos médicos de tres firmas por falta de habilitación vigente

Gran Día de McDonalds en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos
Novedades

Gran Día de McDonald's en Rosario: Big Mac solidario a beneficio de Casa Ronald y Fundación Cimientos

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia
Policiales

Más de 50 kilos de cocaína secuestrados y 13 detenidos vinculados al tráfico desde Bolivia

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal
LA REGION

Tragedia vial en Alcorta: murieron cuatro mujeres y un hombre en choque frontal

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo
Información General

Juicio a un restaurante: según un fallo, las propinas no son parte del sueldo

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera
LA CIUDAD

Fin de clases: ruidoso y colorido festejo en el Monumento a la Bandera

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico
POLICIALES

Identificaron al hombre que murió al caer del techo de un taller metalúrgico

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%
Economía

En diciembre, la tarifa de gas natural aumenta 2,8%

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 
POLITICA

Milei canceló su viaje a Estados Unidos y no asistirá al sorteo del Mundial 

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Por Alvaro Torriglia
Economía

Volvió la CGT Rosario, con adhesión masiva y una demostración de fuerza

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida
La Ciudad

Buscan a una gendarme que desapareció en el río Paraná frente a La Florida

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tercera bandeja: entretelones de una noche especial, en la que el socio apoyó y los palcos volaron

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre
La Ciudad

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de diciembre

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos
Información General

¡Comenzó el Black Friday! Qué rubros y marcas ofrecen descuentos

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre
Información General

Atención, jubilados y pensionados: Anses confirma cuatro extras clave para diciembre

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sigue el calor antes de un fin de semana pasado por agua

El hombre imán: repudio por un acto antivacunas en el Congreso
Información General

El "hombre imán": repudio por un acto antivacunas en el Congreso

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón
OVACIÓN

Central abre el Gigante para que sus hinchas puedan tomarse fotos con la Copa de campeón

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: La tormenta viene
Economía

Casi 300 despidos en Whirlpool, Essen y Cramaco: "La tormenta viene"

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil
Ovación

Karate rosarino del bueno: los Rosetto se lucieron en el Panamericano de Brasil