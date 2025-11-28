La Capital | La Ciudad | alarmas

Control de alarmas: sancionarán a las empresas de seguridad que no se ajusten a la ley provincial

Se busca disminuir la saturación del 911 ante falsas alarmas de las empresas privadas. En 2025, de 150 mil llamados por alarmas sólo en 350 hubo incidencias

28 de noviembre 2025 · 19:05hs
La nueva ley provincial busca controlar las alarmas que disponen las empresas de seguridad privada.

La nueva ley de regulación de las agencias de seguridad privada permitirá establecer sanciones a las empresas no registradas y beneficiar a las que cumplan las reglamentaciones vigentes. Uno de los objetivos de la nueva normativa es disminuir las falsas alarmas que saturan al sistema de emergencias del 911, para optimizar los recursos de la seguridad pública en el patrullaje urbano.

El diagnóstico sobre lo que va de 2025 determinó que de 150 mil llamados por alarmas, solo en 350 casos hubo incidencias. Un dato que refleja el consumo de un 30% de la operatividad policial en la calle destinado en ocasiones a alarmas que se activaron por motivos que no suponen urgencias.

La subsecretaria de Articulación y Enlace con el Sector Privado, Karina Chumpitaz, explicó a La Capital que la nueva ley fijará parámetros para regular a las empresas privadas. "Habrá sanciones para las empresas que no cumplan con los estándares de calidad del servicio y hagan un uso indiscriminado de los recursos de la seguridad pública", adelantó la funcionaria.

Control de falsas alarmas

La seguridad electrónica no estaba legislada en la provincia y la seguridad privada física, que también se va a regular con esta nueva ley, se regía bajo una normativa ministerial de 1991. Ante la proliferación de sistemas de vigilancia y seguridad privada electrónica, que están conectadas con el 911, la ley buscará regular esta actividad para evitar su mal uso.

Las empresas deberán registrarse y de lo contrario, habrá sanciones. Asimismo, indicó Chumpitaz, se buscará beneficiar a las que sí cumplan con la nueva ley. "A los fines de proteger una competencia leal de mercado y fortalecer la seguridad privada como complemento de la seguridad pública y del plan del gobierno provincial", indicó.

La funcionaria explicó que la reglamentación de la ley fija parámetros y un procedimiento de verificación previa ante llamadas al 911. De esta manera, explicaron desde el gobierno, buscarán disminuir que las alarmas se activen por problemas técnicos o de fallas de equipos electrónicos.

Por Matías Petisce
