"¡La puta madre, no la pude agarrar!": el momento de la caída de la modelo brasileña desde un sexto piso

Un audio que proviene de una de las llamadas a la línea 911 que hizo el empresario Francisco Sáenz Valiente la mañana del pasado 30 de marzo registró el momento exacto en el que la modelo brasileña Emmily Rodrigues cayó de una de las ventanas de un departamento de un sexto piso en el barrio de Retiro. Allí se escucha cuando Sáez Valiente grita que no la pudo agarrar.

Magalhaes: -Ay!

Sáenz Valiente: -No!

Magalhaes: -No!

Operadora: Hola

Sáez Valiente: -No, nooo! No no! Juli, Juli! La puta madre Juli ŠJuli Š(inaudible).. la puta que te parió.

Magalhaes: -Ay por favor!

En otro tramo del audio, Sáenz Valiente hace referencia a que no pudo retener a la víctima y da la impresión que le recrimina a Juliana que no lo haya ayudado.

Sáez Valiente: - La puta madre, no la pude agarrar. La concha de la lora, te dije que vengas.

Operadora: -Hola me estás escuchando?

Más adelante, quedó registrado el momento en el que el empresario recibe al primer policía que llegó al lugar del hecho.

Saéz Valiente: Que tal oficial, se cayó, la puta que me parió. Ya pida una ambulancia por favor. No Dios mío! Llamen una ambulancia, por favor!.

Y en la última frase que se entiende, le vuelve a hablar a su amiga Juliana, que es médica y le dice: “Juli, respirá.

Cúneo Libarona, quien ya se había referido a este audio esta mañana al hablar con la prensa a la salida de la inspección ocular que se hizo en el edificio de la calle Libertad 1542, aseguró que esta prueba “demuestra que Emmily saltó y que se le escapó a Sáenz Valiente a pesar de su esfuerzo por evitar que saltara”.

“Nos preocupa mucho que esta prueba que demuestra la inocencia de Sáenz Valiente no haya sido incorporada al expediente en su momento”, dijo el defensor, aunque luego aclaró que por las averiguaciones que pudo hacer “fue el 911 el ente que mando tarde este audio”.