"Monchi" volvió a hablar y dijo que le pidieron dinero para no armarle la causa

Ramón Machuca, conocido como "Monchi Cantero" declaró ayer por segunda vez en el juicio. Lo hizo antes de que el testigo más importante de la jornada de ayer, el coordinador de la disuelta Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), Ariel Lotito (ver página 33), se sentara en ese mismo lugar a responder la preguntas de las partes. "Monchi" aseguró que conoció en 2011 al uniformado y que dos años después intentó pedirle dinero a cambio de no armarle una causa.

Es la segunda vez que "Monchi" hace uso de este derecho: la primera fue durante en la audiencia inicial del juicio, antes de que las partes expusieran sus alegatos. Entonces se definió a sí mismo como un "chivo expiatorio del socialismo".

Ayer, luego de hacer una breve declaración en ese sentido, "Monchi" aseguró haber conocido a Lotito en 2011 durante la fiesta de 15 de una de sus hermanas de crianza. "En ese cumpleaños había mesas y yo estaba sentado con Daniel ("Chamala") Vázquez, que me presentó al señor Lotito, que trabajaba de seguridad (en la fiesta)".

Ese cumpleaños de 15 tuvo repercusión en 2013, después de que en un allanamiento en la casa de "Monchi", en Melián 6306, se secuestrara una computadora en la que había fotos del evento. En las fotografías se lo ve a "Monchi" junto a Mariano Salomón, imputado en la causa; Mariano Ruiz, condenado en el juicio abreviado como miembro de la "asociación ilícita", Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra de Rosario Central; y Daniel "Chamala" Vázquez, ex integrante de la barra de Newell's Old Boys a quien en 2010 el ex líder de la facción leprosa Diego "Panadero" Ochoa acusó públicamente de querer adueñarse de la tribuna para impulsar desde allí el comercio de drogas.

Oferta desechada

"A Lotito me lo presenta Vázquez. Me dice que era integrante de Drogas Peligrosas y que tenían buena relación", aseguró Monchi.

"Después de eso, 15 días antes de que a nosotros nos allanaran, me llama Vázquez y nos encontramos. Me dice que había llevado su Toyota a avenida Carballo y Avellaneda a hacer un service, que estaba esperando un taxi (para volver) y justo se lo encuentra al señor Lotito", continuó Machuca, para quien la Fiscalía solicitó 41 años de prisión.

De acuerdo con "Monchi", Lotito le había comentado a Vázquez que les estaban "armando una causa" por el homicidio de Martín "Fantasma" Paz, acribillado a balazos en septiembre de 2012 en Entre Ríos y 27 de Febrero en un hecho que dio origen a la causa que hoy se ventila en juicio oral y público..

"(Vázquez) me lo quería presentar para que arregláramos. Yo le dije que no iba a arreglar porque no tenía nada que ver con lo de «Fantasma» Paz, así que le dije que hagan lo que tengan que hacer", dijo "Monchi", despegándose de ese crimen. Su declaración duró apenas cuatro minutos.