"Mi nieta se va a criar entre asesinos", el lamento de la madre de Marcos Guenchul

Cabizbajos. Los padres de Marcos Guenchul no encontraron consuelo tras el fallo que absolvió a Priscila Denoya.

“Fue un golpe muy grande. No esperábamos este fallo . Se dieron cosas muy extrañas. En una palabra, lo volvieron a matar a mi hijo . Acá hubo mucha plata y poder político. De todos modos vamos a apelar el fallo y esto no quedará impune”, afirmó Ontiveros.

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, la madre de Marcos Guenchul, el joven preparador físico que fue asesinado en julio de 2019, no dudó en cuestionar a la familia de Priscila Denoya, la ex pareja de Guenchul acusada y luego absuelta por el crimen. “Qué se puede esperar de una familia en cuya casa se gestó el asesinato el asesinato de mi hijo. Mi nieta se va a criar entre asesinos”, remarcó Ontiveros, quien reclamó para Priscila Denoya “una condena social”.

Priscila Denoya llegó a juicio presa y acusada como instigadora del crimen de Guenchul, con quien tenía una hija de 2 años. Al momento de producirse el hecho, ambos estaban separados y mantenían un conflicto intenso por la tenencia de la criatura. La joven fue vinculada al caso cuando se estableció que tenía una relación sentimental con Caio Soso, quien fue señalado como co autor del homicidio junto a Maximiliano Panero.

El fiscal Spelta acusó a los tres por homicidio triplemente calificado, pero en el veredicto dictado ayer, Priscila fue absuelta por el beneficio de duda. Los jueces no pudieron acreditar con certeza su responsabilidad como instigadora del asesinato.

guenchul.jpg El entrenador Marcos Guenchul fue asesinado con un tiro en la cabeza cuando salía de trabajar.

Este jueves, la madre de la víctima salió a hablar del caso y volvió a expresar su disgusto. “Nosotros no tenemos poder político ni medios económicos, pero tenemos toda la fuerza para seguir con esto, apelar, pero no nos vamos a quedar con esto de ninguna manera; esto no va a quedar así, impune”, remarcó Ontivero.

Para la madre de Marcos, “había pruebas suficientes (para sancionar a Denoya, Soso y Panero). A ellos los condenó desde un principio las cámaras del lugar (del hecho), los testigos, la triangulación de las comunicaciones de los tres, cuando Denoya negó que haya tenido comunicación; cuando Caio Soso cae en Ezeiza, queriendo irse del país, ella lo estaba acompañando”.

Marcela consideró por otro lado que Tiziana, la pequeña hija de Marcos y Priscila, tendrá un futuro “lamentable porque sufrirá mucho el desapego de nosotros, porque encontró amor, cariño y otra forma de vida”.

“Tiziana sabe muy poco, sólo que su papá murió. Ella se va a criar en una casa donde la madre, su pareja y el asesino gestaron la muerte de su padre; mi nieta se va a criar entre asesinos”, subrayó.