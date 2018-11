"Me mandé un moco", escribió el asesino en WhatsApp antes de matarse

"Me mandé un moco". Eso fue el mensaje que le envió a un amigo el hombre que asesinó a su hijastro de diez años, hirió a su pareja y madre del niño, y se atrincheró en su casa de Tolosa, en La Plata, antes de suicidarse. "Se me salió la cadena", escribió.

2018-11-27 chats asesino.jpg



"Me mandé un moco. ¿Qué escuchaste?", le preguntó Juan Carlos Chirino a un amigo en una conversación por WhatsApp mientras se encontraba atrincherado en la habitación de la vivienda.

Cuando el amigo le dijo que tenía que entregarse, Chirino le contó que estaba "encerrado en una habitación" y que "afuera está el Grupo Halcón".





"Un kilombo, se me salió la cadena. Me empezó a maltratar hace un rato a la mañana y no di más, vieja (sic)", dijo en uno de los mensajes, en relación a su mujer.

Luego le contó al amigo una supuesta infidelidad de la mujer y, ante la insistencia para que se entregue, le contestó: "¿Cuánto me toca por ésta? ¿25 años? Tranquilo, necesito pensar", según precisó una fuente de la investigación.