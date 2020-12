Mariano Salomón, un hombre de Los Monos que otra vez va camino al banquillo de los acusados

Cayó tres semanas después de la detención de uno de los principales líderes de la banda nacida en barrio La Granada: Ramón "Monchi Cantero" Machuca, en el barrio porteño de Floresta. Se mantuvo tres años prófugo. Fue juzgado por integrar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos indeterminados, entre ellos la tenencia y portación de armas, homicidios, amenazas y tráfico estupefacientes, además de dos actos de encubrimiento.

"Yo no sentía pertenecer a esa banda. Estaba en un lugar metido donde no sabía qué era. Yo me dediqué toda mi vida a comprar y vender autos", explicó “El gordo” al declarar en los Tribunales tras ser apresado en aquella oportunidad. En el juicio en el que Salomón fue condenado el 9 de abril de 2018 se había ventilado que compraba y vendía autos presuntamente para lavar dinero de la organización del barrio La Granada. “El gordo” era, ante todo, la mano derecha de Máximo Ariel Cantero, alias "El Viejo" o “El Ariel”, antiguo líder de la banda, y mantiene lazos directos con una de las principales familias de gitanos en la región. En los organigramas de los investigadores de la banda de Los Monos “El gordo” estaba en una segunda línea.

Durante la mañana de este viernes efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) desarrollaron una serie de 21 allanamientos concentrados en una de las bandas que tienen en vilo la zona sur de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Al cierre de esta edición la fiscal Lorena Aronne analizaba la situación de 25 personas que fueron detenidas y demoradas en el procedimiento. Además se secuestraron cinco armas de fuego, municiones de diferentes calibres, 14 autos, dos motos, siete notebooks, una veintena de celulares, una planta de marihuana, 50 bolsitas con esa droga fraccionada y otras tantas con cocaína. Pero la frutilla del postre era “El gordo” Salomón, el único sobre el que había un pedido de detención por parte de la fiscal. Aronne lo investiga al menos en siete expedientes judiciales.

6581073c-c4bc-4dc2-987b-3c1d50f843e0.jpg Foto: PFA.

Mientras “El gordo” estaba instalado en un complejo de departamentos de Emilio Castro al 4800, en el porteño barrio de Villa Luro (a nueve cuadras del Parque Avellaneda) efectivos de la AIC tenían su celular intervenido judicialmente y lo escuchaban en tiempo real. Y con la colaboración del Departamento contra el Crimen Organizado de la PFA lograron determinar la ubicación de Salomón y bien temprano este viernes realizaron el allanamiento que terminó en su detención. La fiscal Aronne resolvió que “El gordo” quedara detenido e incomunicado hasta que sea acusado en audiencia imputativa en las próximas horas.

Una de las líneas que se investigan es que Salomón trabajaba en conjunto con el “Gordo Dany”, como se reconoce a Héctor Daniel Noguera, detenido en agosto pasado y acusado de ser el autor intelectual del homicido de Ariel Carlos “Jerry” Gaeta, de 49 años, ejecutado en el doble crimen ocurrido el miércoles 5 de agosto Savio al 2500, barrio Matheu. Los últimos dos años, “Jerry” y el “Gordo Dany” mantuvieron en vilo las calles de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez llevando adelante una encarnizada disputa que cubrió de sangre el territorio. Buena parte de la docena de crímenes que sucedieron los últimos dos años tuvieron como usina de gestión esta guerra. Hasta este momento ocurrieron allí una docena de homicidios, tan sólo uno por debajo de la totalidad del año pasado.