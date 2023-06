Los hijos del Trinche tras la sentencia: "Nos sentimos contenidos y acompañados"

El hombre fue consultado sobre otras situaciones violentas en la ciudad como las que terminaron con la vida del Trinche y al respecto señaló que: " Esto tiene que cambiar, no pueden ser que (los delincuentes) entren por una puerta y salgan por otra ".

A su turno, María Laura pidió colaboración a todos los rosarinos y rosarinas "para que esto cambie. Porque la verdad es que si no hay comprador no hay vendedor. No compren nada robado. Detrás de cada objeto robado hay daño y hasta muerte. Colaboremos todos, porque de esta salimos todos juntos, todos unidos. Ese debe ser nuestro granito de arena".

Por otra parte, Bruno se refirió a lo que dejó la muerte de su padre y allí volvió a emocionarse: "La bandera del Trinche es la bandera de todos. De todo Rosario y diría que de Argentina. Porque este hecho trascendió el país. Es un fallo con el que estamos totalmente de acuerdo. Y nosotros estamos en el corazón de todas las víctimas de este Rosario violentísimo".

Como contrapunto, María Laura manifestó: "Desde mi punto de vista yo no estoy muy conforme (con la justicia) porque lo de mi papá era evitable. Porque esta persona (Maidana) contaba con antecedentes y en el mismo lugar hace muchos años atrás. Una persona con antecedentes no puede estar en la calle, simplemente eso".

Sobre la posibilidad de apelar el fallo -la Fiscalía había pedido 37 años de cárcel para "Bocachita" Maidana- los hijos del Trinche señalaron que es una posiblidad. "Ahora vamos a hablar con nuestros abogados para ver qué pasos seguimos", confiaron.