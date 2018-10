Lo encierran y le disparan para robarle la moto

Diego C. tiene 28 años y el martes a la noche, pasadas las 22.30, circulaba en una motocicleta Motomel Serie 3 cuando otras dos motos se le pusieron a la par en la zona de Gaboto y Moreno, en el límite oeste de villa La Lata, y mientras uno de los ocupantes le apuntaba con un arma otro le dijo: "Largá la moto o te quemo". Entonces le gatillaron dos veces supuestamente con un revólver, pero las balas no salieron.

Eso forzó a Diego a dejar la moto tirada y huir hacia una rotisería cercana. Allí la dueña del comercio lo auxilió y lo trasladó hasta la seccional 15ª para hacer la denuncia.

Según contó ante la policía Diego, él iba por Moreno y al llegar a Gaboto cuatro personas arriba de dos motos le cortaron el paso. Dos tenían puesto cascos y uno era "alto, de ojos claros, morocho y tenía un arito en la ceja". Al resistirse al robo de su vehículo, ya que Diego intentó que no le robaran, le dispararon a las piernas y la bala no salió del arma exhibida por los ladrones. Entonces la víctima tiró la moto y volvieron a dispararle pero Diego no recibió ningún impacto.

Nunca llegaron

"Salté y tiré la moto. Me fui corriendo. Una señora salió de su casa y me preguntó qué pasaba. Me dio su teléfono para llamar al 911 y jamás llegaron. Después fui a hacer la denuncia en la comisaría 15ª", dijo Diego.

El muchacho trabaja en una distribuidora y el 30 de septiembre pasado fue víctima de otro robo en el que le sustrajeron "plata , tarjetas y un celular. Fue un momento muy duro, a esta moto la estoy pagando en cuotas y la voy a tener que seguir pagando aunque ya no la tengo", dijo el joven.

Al momento de ser asaltado Diego iba al Hospital de Niños Víctor J. Vilela a buscar a su mujer, maría, que había llevado al hijo de la pareja, de 2 años, por un malestar. "Estaba asustada porque Diego no venía y me fui hasta mi casa caminando aunque me queda medio lejos porque vivimos en zona oeste. Cuando llegué empecé a llamar a los hospitales a ver si le había pasado algo y después me enteré por un grupo de red que tiene Diego con sus amigos que le habían robado" dijo María.