Lo asesinan en su casa en aparente intento de robo

Un joven de 27 años fue asesinado de un balazo en el pecho en su vivienda de un humilde sector del barrio Alvear. Si bien por el momento no se descarta ninguna línea de investigación, la hipótesis inicial señala que el crimen fue consecuencia de un intento de robo que habría resistido la víctima que, en virtud de lo declarado por su novia, recibió un disparo cuando intentaba evitar que los delincuentes abrieran la puerta para ingresar a la casa.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que Víctor Luis Maidana fue asesinado pasada la medianoche de ayer en su casa de Palpa al 3800, en la zona sur de la ciudad. Una mujer de 31 años identificada como Vanesa B., quien les dijo a los primeros policías que llegaron a la escena del crimen que era la novia del joven asesinado, relató que ambos se encontraban en la vivienda cuando dos hombres intentaron ingresar.

Entonces, según ese relato, Víctor intentó cerrar la puerta de la casa y en ese momento recibió un balazo que lo dejó malherido. En el lugar del hecho se secuestró una vaina servida calibre 22.

Los agresores huyeron a la carrera y minutos después el joven baleado fue trasladado por personal policial hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca), donde ingresó cerca de las 0.20 con una herida de arma de fuego en el tórax. Casi una hora después, a las 1.15, murió en dicho centro de salud.

Para qué

Hasta ayer lo que se sabía del homicidio era lo que había contado Vanesa. Que estaban en la casa, una modesta construcción ubicada en un terreno cercado con alambre, cuando dos personas aparecieron con intenciones de robo. Eso motivó a Víctor a cerrar la puerta para impedir el ingreso de los intrusos. En ese marco recibió el disparo mortal.

"Por el momento no aparece otro móvil para pensar que no se trató de un intento de robo. Por lo que sabemos este joven no tenía conflictos previos. Sabemos que algunas personas quisieron ingresar al domicilio pero no sabemos para qué", resumió el fiscal de Homicidios a cargo de la investigación, Florentino Malaponte, al tiempo que agregó que continuaba la búsqueda de testimonios que puedan aportar más información sobre lo ocurrido.

El caso es investigado por personal de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la comisaría 18ª, con jurisdicción en la zona donde ocurrió.