La madre del joven de 14 años que lucha por su vida en el Hospital Provincial tras recibir un impacto de bala en el pecho esta tarde en las inmediaciones de Alem y Dr. Riva, en el barrio Las Heras, contó cómo fue el ataque que se cobró la vida de un hombre de 38 años y por el cual su hijo está internado.

Valeria contó que llegó a su casa tras estar cumpliendo con una capacitación y se encontró con los móviles policiales y con su hija gritando. En ese momento se enteró de lo que le había pasado a su hijo, que fue identificado como Agustín B.

>> Leer más: Un muerto y un chico herido grave en otro ataque entre bandas en zona sur

"Llegó un tipo con capucha y se puso a disparar", manifestó visiblemente afectada por el hecho en el ingreso del Hospital Provincial, donde su hijo fue operado por las heridas de la bala, que le ingresó por el pecho y salió por la espalda.

Además, reveló que, según le comentaron algunos vecinos, su hijo recibió el balazo "cuando estaba saliendo de la casa de un amigo (el hijo de la víctima fatal) para ir a la escuela. Había ido a jugar a la Play Station".

>> Leer más: Ejecutan de dos disparos en el pecho a un joven de 19 años en Felipe Moré y Ocampo

"Ya no se puede vivir en este barrio. Mi hijo juega a la pelota y a la bolita. Es bueno", agregó Valeria, quien dijo que su hijo sufrió serias lesiones "en el riñón y en el intestino".

También contó que su hijo fue llevado al hospital por "un amigo que lo encontró tirado en el piso".

"Mi hijo está estable. No me dijeron si su estado es grave o no. Tengo que esperar", agregó Valeria.