Dos de los tres detenidos esta mañana en el marco de la investigación por los ataques a funcionarios del Poder Judicial fueron puestos en libertad al no haberse comprobado vinculación alguna con las balaceras registrados en los últimos días contra inmuebles vinculados a la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal que juzgó y condenó a miembros de la banda de Los Monos.

Según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), los allanamientos se realizaron en Chancay al 4300, en donde se detuvo a dos personas, Agustín R., de 20 años, y Darío V., de 26, quienes tenían en su poder una motocicleta con pedido de secuestro.

Ambos quedaron demorados a disposición de la Unidad de Flagrancia en turno que corroboró que no contaban con antecedentes y al momento no surgen de los indicios y material recabado ninguna vinculación con las investigaciónes de hechos de balaceras que dieron origen a los allanamientos. Se les inició una causa por encubrimiento y se dispuso su libertad al no contar con antecedentes.

Según indicó la Fiscalía, también se realizó un allanamiento en zona de Virasoro y Castellanos, el que arrojó resultado negativo. En ambos procedimientos no se secuestró material balístico ni relacionado a material de interés de la causa de investigación de las balaceras.