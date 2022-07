La violencia narco parece no dar tregua a los vecinos de Empalme Graneros

El tiempo pasa y no parece haber calma para los vecinos de los barrios Ludueña, Empalme Graneros y Larrea. Un territorio en la zona noroeste de la ciudad en la que se han producido 29 de los 146 homicidios registrados en lo que va del año. La semana estuvo dominada por una serie de ataques extorsivos contra varios locales comerciales que en Ludueña tuvieron como saldo parcial al menos el cierre de dos carnicerías de un mismo dueño que había sido compelido a pagar una alta suma de dinero y al que le balearon los dos locales. Pero las noticias desde el frente no pararon ahí. El viernes sobre el mediodía un pasillo ubicado en la esquina de José Ingenieros y Campbell brindó su escenografía para un ataque a balazos que dejó a un vecino de 42 años gravemente herido con tiros en el abdomen, el glúteo y la pierna izquierda por lo que quedó internado en grave estado e intubado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. “En este pasillo se vende falopa desde hace años. Pasaron dos en moto, tiraron y le pegaron tres balazos a un tipo. Pero no puedo contarte más. ¿Cómo está el barrio? Acá el tiempo pasa y todo empeora. Así está”, explicó un vecino.