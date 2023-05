La provincia es querellante en la causa por los mensajes de desestabilización social

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, dijo que el gobierno no va a permitir acciones que pretendan "echar nafta al fuego" de la inseguridad.

“Trabajamos todos los días para paliar el flagelo de la inseguridad, sabiendo que los resultados están lejos de las expectativas. Y no podemos tolerar que haya sectores que busquen ir en sentido contrario” , aseguró Corach. En esa línea, afirmó que “los vecinos de Rosario merecen saber quiénes son los que se aprovechan de estas bajezas para echar nafta al fuego ”.

ceramica.jpg Los audios y mensajes con información falsa surgieron luego de la violencia desatada en los últimos días en el barrio de La Cerámica. Foto: Héctor Río / La Capital

“Esto no es obra de un lunático encerrado en una habitación. No se trata de un loquito suelto, pero tendremos que convivir con esto mientras la justicia no pueda encontrar a los responsables de toda esta campaña”, comentó este lunes Corach en LT8, sobre la serie de audios y mensajes que circularon vía WhtasApp alertando sobre un "toque de queda" narco en La Cerámica, algo que aseguró que es falso..