"Poner el cuerpo, una mujer sola, siete tiros. Los narcos se adueñan de todo. Jamas dije nada, pero ahora no me callo. Quiero justicia. Vieja no va a quedar impune. No más narcos en los barrios". Así, un par de horas después de enterarse del asesinato de su madre en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe, la militante social Norma Porucznik expresó su dolor en las redes sociales. El miércoles a la tarde Beatriz Ramos, de 60 años, había sido atacada con al menos siete disparos calibre 9 milímetros. Murió en el hospital José María Cullen y fue el octavo homicidio en los últimos 15 días en el departamento La Capital, que lleva 71 muertes violentas en lo que va del año. En 2017 hubo 70 homicidios.

Beatriz Ramos estaba a metros de su casa, en la esquina de Padre Quiroga y Salta, cuando fue atacada a balazos poco antes de las 18. La mujer fue alcanzada por dos tiros en el omóplato, dos en el hemitórax derecho, dos en el abdomen y uno en el brazo izquierdo. Fue auxiliada en primera instancia por los vecinos y posteriormente con la llegada de patrulleros una ambulancia la pudo trasladar al Hospital José María Cullen donde los médicos intentaron compensarla para someterla a una operación pero no lo lograron. Una de las hipótesis sobre la que trabajan los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) es que el homicidio podría tener como origen una disputa de vieja data con familiares de la mujer y otros vecinos del barrio. La investigación del crimen quedó en manos del fiscal de homicidios Gonzalo Iglesias.

Una militante social

Beatriz militaba en el humilde barrio Santa Rosa de Lima junto a su hija, Norma Porucznik, en la organización territorial Movimiento de Organizaciones Barriales (MOB).

Porucznik, incluso, integró la lista de candidatos a diputados nacionales en las elecciones del año pasado por Unidad Ciudadana, la misma que encabezó Agustín Rossi.

Santa Rosa de Lima se ha convertido en uno de los barrios más violentos de la capital provincial. Según estadísticas extraoficiales de medios de comunicación capitalinos sobre finales de octubre igualó el número de homicidios de 2017, que cerró con 70 crímenes en ese departamento. En 2016 el número de homicidios en la ciudad fue de 130, según el informe sobre homicidios del Ministerio de la Acusación de 2017.