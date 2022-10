La jefa de la UR II dijo que fue "excelente" el accionar del policía  que mató a un joven en un tiroteo

Al llegar al cruce de Rueda y Lavalle la acompañante de Barrionuevo se arrojó del vehículo y los policías continuaron persiguiendo al joven hasta que la Honda Titán hizo una mala maniobra y derrapó en Lima entre Gálvez y Virasoro, para huir a pie y refugiarse en un pasillo.

De acuerdo a lo informado por la policía, en esas circunstancias el muchacho extrajo un arma de fuego y se habría enfrentado con los uniformados para cubrir su huida por un pasillo de Gálvez al 4300. Intentó tomar hacia 27 de Febrero y, siempre según la versión oficial, a pocos metros de llegar se detuvo y herido de muerte cayó al piso.

Desde allí Barrionuevo fue derivado al Heca en un patrullero del Comando Radioeléctrico que se había sumado a la persecución. El joven ingresó al centro asistencial poco antes de las 15 y allí falleció alrededor de las 18 producto de dos disparos recibidos en el pecho y un tercero en una pierna.

Este miércoles, en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, Romero dijo que tras la persecución y el ingreso a un pasillo de la zona oeste "el motociclista extrae un arma de fuego y comienza a realizar disparos contra el policía", quien respondió al ataque.

"Hubo intercambio de disparos y el agresor termina arrojando algo al techo y se entrega. Al ser reducido el policía nota que el joven estaba herido. Ante la demora de la ambulancia, el mismo policía lo sube a un patrullero y lo traslada de emergencia al Heca", acotó la jefa policial.

En ese aspecto, la jefa de la UR II remarcó la actitud del efectivo: "Fue excelente el accionar del policía y es para remarcarlo. En todo el momento el efectivo le iba tirando al 911 la secuencia de por dónde iba la persecución. El profesionalismo del efectivo hay que resaltarlo. No es nada grato para un policía esgrimir el arma y efectuar una detonación".

Romero comentó que, si bien es materia de investigación, el joven muerto a balazos "tiene antecedentes penales por portación de arma de guerra. Además había tenido una condena de 3 años y 8 meses por balaceras".

Consultada sobre la percepción de buena parte de la sociedad sobre posibles excesos de parte de la policía en este tipo de hechos, la jefa de la UR II fue contundente: "No, en este caso no hubo. No puedo precisarlo con exactitud, pero la persona que terminó perdiendo la vida efectuó numerosos disparos contra la policía. No hubo excesos por parte del policía, actuó en consecuencia".