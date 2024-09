La Fiscalía solicitó la internación de la joven que abandonó a su bebé recién nacido en una plaza

En la audiencia imputativa el juez resolvió que la chica no continúe en prisión y ordenó que permanezca al cuidado de su padre.

Tras la evaluación de nuevos exámenes médicos y psiquiátricos, la Fiscalía solicitó en la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal una medida cautelar no privativa de la libertad , que consiste en "el sometimiento de la imputada al cuidado de su padre, estar en tratamiento en una institución médica acorde a lo que necesita su estado psiquiátricos y de salud e indicar su internación". También se solicitó la prohibición de salir del país.

hospital de niños zona norte.jpg Cuatro de los siete chicos, dos de ellos preadolescentes, están alojados en el Hospital de Niños Zona Norte. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Abandono seguido de muerte

Victoria D. cursa el tercer año de la carrera de medicina y tenía un embarazo de 39 semanas del cual no había contado nada a sus allegados. Está imputada por abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo.

Poco antes de dar a luz, la joven estuvo reunida con unas amigas: “Se empezó a sentir mal, volvió a la casa donde estaba sola y tuvo al bebé a los pocos minutos”. Si bien la chica no hizo uso de la palabra durante la audiencia imputativa, el fiscal reveló que lo que manifestó a distintas personas es que ella no quiso que muera el recién nacido. “Lo quiso dejar en un lugar donde alguien lo encuentre, más allá de que lo dejó en un lugar que no iba a ser visto por nadie”, analizó.

Según reconstruyó la Fiscalía, la joven fue a su casa sola, donde dio a luz a su bebé de 39 semanas de gestación. Una vez nacido, lo colocó en una caja y lo dejó en una plaza a unos 30 metros de la casa cerca de la 1 (del sábado 14 de septiembre) y fue hallada a las 7 por uno de los vecinos".

La joven fue asistida por su madre durante esa madrugada. "Le manifestó que había tenido una hemorragia, que había despedido dos coágulos. Llaman a la ambulancia y van a un sanatorio privado", aportó el fiscal. Según mencionó, la joven había mantenido oculto su embarazo al menos a las personas de su confianza que aportaron sus testimonios a la investigación: "Las amigas no tenían presente el embarazo. Lo ha ocultado porque tampoco los padres lo sabían".