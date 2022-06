Jornada de debate sobre economía del delito en la Cámara de Diputados de Santa Fe

Margarita Zabalza, abogada, se referirá al tema de la planificación tributaria como incentivo o desincentivo de la economía del delito.

Agustín Biancardi, abogado, realizará un análisis jurídico de las maniobras de lavado de activos.

Sebastián Rabinowicz, contador, disertará sobre las normas ISO que hacen foco en medidas de vigilancia y control para prevenir delitos y reducir el riesgo de cometerlos.

Lisandro Martínez Gorostiaga, abogado, abordará la visión local y regional del abordaje de la economía del delito.

La primera jornada del ciclo se desarrolló el último miércoles en Rosario y abordó el tema de las estructuras económicas criminales y sus principales consecuencias. Los disertantes fueron Ricardo Gil Iribarne (ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay y ex titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo de ese país; Eduardo Blanco Álvarez (especialista en investigaciones patrimoniales, financieras y económicas y fraudes contra el Estado); y Ricardo Silberstein (ex ministro de Justicia de Santa Fe y ex decano de la Facultad de Derecho de la UNR).

Entre otras autoridades, estuvieron presentes Roberto Falistocco, ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe; Jorge Baclini, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación; Fernando Arrigo, fiscal general federal a cargo de la Fiscalía de la Cámara de Apelaciones de Rosario; Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados; y funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. También asistieron Gustavo Zignago, secretario general de la Municipalidad de Rosario; Bibiana Alonso, jueza penal de Cámara y coordinadora del Colegio de Jueces Penales de 2° Instancia de Rosario; y Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario.