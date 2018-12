Un hombre y su hijo de 2 años fueron hallados muertos a balazos en el partido de bonaerense de Pilar en la víspera de Navidad, y la justicia investiga si se trató de un filicidio seguido de suicidio perpetrado como una posible venganza contra la madre del niño por la separación de la pareja, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 del lunes último, horas antes de los festejos navideños, en una vivienda ubicada en la calle Santa Elena y Los Sauces de la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar, en el norte del conurbano bonaerense, donde fueron hallados muertos Marcelo Pupich (31) y su hijo Segundo Salvador Pupich (2).

Fuentes judiciales y policiales indicaron que hacía siete meses que Pupich se había separado de la madre del nene, una joven de 23 años, y no toleraba esa situación.

Según lo que ya declaró el entorno de la pareja, Pupich quería retomar el diálogo y recomponer la relación, pero la joven le había dicho que no había vuelta atrás.

"Ante eso, el hombre ya había anunciado que alguna decisión iba a tomar, aunque nadie se imaginó esto. Hay que seguir analizando el caso pero creemos que pudo ser una venganza de él hacia su ex", dijo a Télam uno de los investigadores.

El hombre había acordado con su ex pareja que el 24 el niño pasara la Nochebuena con él, pero cuando la madre lo empezó a llamar para hablar y saludar al nene, Pupich no contestó, lo que preocupó a su ex.

El cuñado de Pupich fue quien llegó a la casa para ver lo que pasaba y como el hombre no respondía, decidió ingresar y se encontró con los dos cadáveres en la cama.

Tras dar aviso al 911, al lugar de inmediato arribó personal de la comisaría 4ª de Pilar, que preservó la escena del crimen para los peritos y notificó al fiscal en turno, Germán Camafreita Stefich, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Pilar.

Según las fuentes, el niño presentaba un disparo en la cabeza, a la altura del oído derecho, y el hombre otro en la boca.

En el lugar se encontró la pistola calibre 9 milímetros marca Bersa con la que los investigadores creen que Pupich asesinó a su hijo y luego se suicidó.