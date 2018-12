Incumplió la alternativa a la prisión y le renuevan el beneficio

Luego de verificar el incumplimiento de una medida alternativa a la prisión una jueza prorrogó ese mismo beneficio a Alexis Sandoval, un joven de 23 años que aceptó la obligación de presentarse semanalmente durante 60 días a las autoridades, luego de cometer el robo de un celular a un adolescente de 14 años. El joven imputado no acató las reglas de conducta a la que se había comprometido para no quedar tras las rejas. La magistrada actuante decidió que continúe con la medida.

Quien recibió la renovación del beneficio es hermano de Ema Pimpi Sandoval, que fue condenado como autor del atentado al a balazos contra el domicilio del ex gobernador Antonio Bonfatti. En julio pasado Alexis Sandoval fue imputado por el robo de un teléfono móvil a un joven con el agravante de la participación de un menor de edad. Por entonces el juez Marcelo López Quintana le concedió la alternativa de prisión bajo la obligación de presentarse a firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial para control de la medida y de controlar su presencia en su domicilio.

El sábado pasado Alexis Sandoval fue detenido en un control policial, sin que se le imputara un nuevo delito. La fiscal Valeria Haurigot dijo ayer en una audiencia que estaba acreditado que Sandoval incumplió las medidas a las que se había comprometido por lo que correspondía que cesara el estado de libertad y que no se presentó a la audiencia preliminar del juicio por el robo del celular al que sería sometido. El abogado Fausto Yrure requirió la prórroga de la medida señalando que no hay delito ni peligro de fuga. Se entabló un debate en el que se marcó que el joven había sido ubicado en la zona de Parque Casas lo que indicaba que no se alejaba de su domicilio. La fiscal alegó que era evidente que allí se quedaría porque es en esa zona donde con su grupo ejerce, a su criterio, su influencia negativa en la comisión de delitos.

La jueza Eleonora Verón le concedió la libertad en el sentido de ofrecer una segunda oportunidad imponiendo que acuda a firmar a la OGJ esta vez en compañía de su madre y la mujer. La fiscal sostuvo que si la restricción no se cumplía debía revisarse la medida cautelar y por ello apelará.

En diciembre de 2013 este diario publicó que habían detenido al padre y un hermano de Alexis Sandoval por estar al mando de un búnker en Cavia al 1300. Ese día los policías se llevaron un DNI del joven llevado a audiencia ayer. El caso había quedado en manos del juez federal Carlos Vera Barros.